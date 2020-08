Chaque rentrée rime avec son lot d’arrivées et de séparations dans le monde de la télévision et de la radio. On fait le point sur les arrivées et les départs du petit monde de l’audiovisuelle.

Il y a ceux qui arrivent…

Sur France 2, on notera l’arrivée de Emilie Tran Nguyen en tant que présentatrice de C à vous. Quant à la chaîne payante Canal +, c’est l’ancienne présentatrice de Thé ou Café sur France 2 Catherine Ceylac qui va intégrer l’équipe de Clique avec Mouloud Achour tous les dimanches.

A la radio, Salhia Brakhlia fait son entrée dans la matinale de Franceinfo lors de l’interview politique de 8h30 avec Marc Fauvelle. Trois nouvelles personnes rejoignent aussi « les Grandes Gueules » d’Alain Marshall et Olivier Truchot : Isabelle Saporta, Gilles Raveaud et Charles de Consigny.

Côté sport, Bixente Lizarazu quitte RTL pour rejoindre une nouvelle émission qu’il animera de 19h à 20h sur France Bleu.

…Et ceux qui s’en vont

C’est terminé, si vous aviez l’habitude de vous faire réveiller par Jean-Jacques Bourdin le matin sur RMC, il est temps de lui dire au-revoir. Présentateur de cette matinale depuis 19 ans, il conserve néanmoins l’interview politique de 8h30. La fin des débats enflammée n’est donc pas encore actée !

Philippe Lellouche tire également sa révérence et se voit retirer son émission « Lellouche à l’affiche » après avoir été accusé par les syndicats de tenir des propos sexistes et misogynes.

Côté sport, Willy Sagnol s’en va et arrête son émission du vendredi « Ici, c’est Willy » laissant donc Vincent Moscato comme dernier consultant-animateur. Il sera à la tête du Super Moscato Show de 15h à 18h, toujours sur RMC.

Sur RTL c’est à Stéphane Bern, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues et Jacques Pradel que l’on dit au revoir. Ainsi, À la bonne heure de Stéphane Bern, diffusée du lundi au vendredi entre 11h30 et 12h30, est supprimée. Autres adieux déchirants, l’émission de Jacques Pradel, L’heure du crime, qui existait depuis 10 ans se termine.

Côté télévision, on notera également l’arrêt du talk-show culte de Laurent Ruquier, « On n’est pas couché » sur France 2. Une émission qui avait largement perdu en audience ces dernières années, affaiblie par le départ de son tandem de vedettes Eric Zemmour et Eric Naulleau en 2011.