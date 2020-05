Rihanna est officiellement plus riche que la reine d’Angleterre

Le Sunday Times vient de dévoiler sa liste des personnalités les plus riches d’Angleterre et c’est sans surprise que la chanteuse et business woman Rihanna y fait glorieusement son entrée… devant la reine !

Musicienne la plus fortunée d’Angleterre

Elle n’est pourtant pas en tête du classement puisqu’elle prend la 282e place de la liste des personnalités les plus riches d’Angleterre. Toutefois, elle devient la musicienne ayant la plus grosse fortune du pays, devant Mick Jagger, Elton John ou même Adele. Les compositeurs Andrew Lloyd Webber et Paul McCartney la devancent quand même.

468 millions de livres, soit environ 525 millions d’euros. À 32 ans, la fortune de la chanteuse originaire de la Barbade est déjà colossale. Ventes de disques et de places de concert, marque de cosmétiques Fenty Beauty, ligne de lingerie Savage x Fenty, sans parler de son partenariat conclu l’année dernière avec LVMH, Rihanna ne recule devant rien.

372e rang pour la reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II se place elle au 372e rang de la liste, sa fortune étant estimée à 350 millions de livres soit environ 392 millions d’euros. En une année, elle a donc perdu une vingtaine de millions. Selon le Sunday Times, ce petit trou de trésorier viendrait de son patrimoine immobilier qui aurait eu besoin de nombreuses rénovations au cours de l’année écoulée (notamment la toiture du château de Windsor). La crise sanitaire du coronavirus ne devrait pas non plus aider, puisque sa fortune repose également sur de nombreux revenus touristiques, Buckingham Palace étant partiellement ouvert au public.

Kirsten Rausing, femme la fortunée du pays

Devant la reine d’Angleterre, on trouve également d’autres personnalités : l’actrice Salma Hayek qui possède 6,5 milliards de livres, soit 7,3 milliards d’euros avec son mari François-Henri Pinault, l’auteure de la saga Harry Potter J.K. Rowling 795 millions de livres soit 880 millions d’euros et Victoria Beckham qui posséde avec son mari David 370 millions, soit 415 millions d’euros.

La femme la plus riche d’Angleterre répond au nom de Kirsten Rausing qui détient un tiers de la compagnie d’emballage Tetra Pack et une fortune de 12,1 milliards de livres, soit 13,5 milliards d’euros.