Pour la petite somme de 22 millions d’euros, le nouveau venu Amazon Prime Video vient de s’offrir les droits d’un documentaire consacré au parcours et à la carrière de la chanteuse la plus riche du monde en 2019 : Rihanna.

Rihanna : de moins en moins chanteuse

De moins en moins chanteuse… et de plus en plus femme d’affaires ! C’est ce qui ressort des dernières actualités de la vie de Rihanna. À la tête de Fenty, sa propre marque de maquillage, de lingerie et de prêt-à-porter de luxe, Rihanna fait de plus en plus parler d’elle en ce qui concerne ses talents de business woman.

C’est dans un documentaire qui passera sur Amazon Prime Vidéo au fil de l’année 2020 que vous pourrez découvrir comment la Barbadienne en est arrivée là. Réalisé par Peter Berg, qui suit la chanteuse depuis 2016, on ignore encore tout du titre et de la date de sortie de ce film documentaire. Au total, 1200 heures d’images montrent Rihanna sans filtre, tantôt au travail, tantôt dans sa vie personnelle, avec sa famille et ses amis.

Première femme à créer une maison du groupe LVMH

Pour le moment, peu d’informations ont encore été révélées, mais on sait déjà qu’une des scènes du documentaire devrait revenir sur l’attentat du 14 juillet 2016 survenu à Nice. En effet, le réalisateur et la chanteuse ont vécu le drame en direct puisque cette dernière était censée y donner un concert.

Si Rihanne foule de moins en moins les scènes, elle s’est pourtant imposée à la tête d’un véritable empire. Après de nombreuses collaborations fructueuses (avec Puma ou Chopard), elle a créé sa propre marque de cosmétiques Fenty Beauty, distribuée exclusivement chez Sephora, filiale du groupe LVMH. Une année aura suffi à la griffe pour générer près de 500 millions d’euros de vente. Une marque de lingerie s’ajoute également au palmarès, Savage x Fenty, ainsi qu’une maison de prêt-à-porter, toujours sous l’égide de LVMH. À l’âge de 31 ans, la chanteuse devient la première femme à créer une maison du groupe.