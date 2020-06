Nouveau : Facebook lance son module de vitrines pour les marques

Le réseau social de Mark Zuckerberg n’en finit de se renouveler. Mardi dernier, Facebook a ainsi lancé son nouvel outil « Facebook Shops » dans le but de mettre en avant des vitrines personnalisées pour les marques qui souhaitent vendre leurs produits.

Mettre en avant produits et histoires sur Facebook

Faciliter les ventes, mettre en avant les produits, le tout enrobé d’un beau « storytelling ». C’est ce que souhaite offrir le réseau social historique Facebook aux entreprises qui officient sur le site. Les marques peuvent désormais ainsi créer des vitrines attrayantes pour mettre en valeur ce qu’ils vendent, pour se différencier de la concurrence et des simples pages.

Les sociétés qui le souhaitent ont donc la possibilité de créer leur propre vitrine, qui sera la même pour Facebook et Instagram, et, plus tard, pour Messenger et WhatsApp. Dans les deux mois à venir, ce module va être ouvert petit à petit à tout le monde pour satisfaire les 160 millions d’entreprises qui utilisent déjà l’écosystème du réseau social.

Vers une augmentation du nombre de données personnelles recueillies

Gratuit pour les utilisateurs, cette nouveauté devrait toutefois permettre à Facebook d’augmenter le temps passé par les utilisateurs sur ses différentes applications. Dans la foulée d’augmenter également le nombre de données recueillies, l’un des moteurs de son modèle économique fondé sur le ciblage publicitaire à très grande échelle.

Si elles le souhaitent, les PME qui utilisent Facebook Shops pourront investir dans des publicités qui redirigent les consommateurs vers leur vitrine. Aux États-Unis, le bouton « checkout » permet de régler ses achats sans être redirigé vers le site marchand. L’objectif étant à terme de renforcer le shopping en live et l’intégration de liens vers les produits qui sont diffusés directement dans les vidéos.