Sorties : nos bons plans pour le week-end du 8 et 9 février 

Orchidées en folie, salon Rétromobile à la Porte de Versailles ou encore gentils petits animaux à adopter, voici le programme que nous vous avons concocté pour ce week-end !

#1 Festival d’orchidées au Jardin des Plantes

Envie de prendre un bol d’air frais et de vous plonger dans un peu de verdure ? C’est au Jardin des Plantes que vous avez rendez-vous pour la nouvelle édition de ses “Mille & une orchidées” dans les grandes serres, du 5 février au 2 mars 2020. Pour l’occasion, ce sont plus de 1000 pieds d’orchidées en fleur qui sont réunies dans la magnifique serre tropicale du Jardin. Une exposition tout en douceur et en beauté.

#2 Salon Rétromobile Porte de Versailles

Après les voitures du futur, ce sont les voitures du passé qui s’exposent dans les hangars de la Porte de Versailles du 5 au 9 février 2020. Amateurs, professionnels ou tout simplement curieux, vous êtes les bienvenus pour assister à cet évènement incontournable : voitures anciennes, mécaniques d’un autre temps et bruit ronflant des moteurs vous attendent.

#3 Les animaux aussi ont leur Saint Valentin

Et si, pour la Saint Valentin, vous offriez un petit animal de compagnie à votre cher(e) et tendre ? À l’occasion de la fête des amoureux, la SPA (Société Protectrice des Animaux) vous accueille ce week-end dans l’un des 62 refuges du territoire français pour vous permettre d’adopter gratuitement un des 4 000 animaux recueillis par l’association. Ces journées portes ouvertes vous donnent l’occasion de venir à la rencontre des animaux, mais également de rencontrer toutes les équipes bénévoles qui peuplent la SPA. Attention, vous n’êtes pas à l’abri de craquer !

#4 Exposition « Les contes étranges de N.H. Jacobsen » au Musée Bourdelle

C’est une exposition un peu particulière qui vous est présentée ici. Pour la première fois en France, le musée Bourdelle présente une exposition des oeuvres de N. H. Jacobsen. Jusqu’au 31 mai 2020, c’est tout l’univers de ces contes étranges qui s’offre à vous. Sculptures étonnantes et très souvent troublantes, elles ne vous laisseront certainement pas indifférents, mais valent clairement le détour. Peu connu en France, Niels Hansen Jacobsen est un sculpteur Danois qui a résidé à Paris de 1892 à 1902. Ses oeuvres reflètent un univers marqué par la mythologie nordique et les contes d’Andersen. À ne pas manquer.