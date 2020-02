Podcast : Louie Media, le studio féminin en vogue

Fort d’un vrai succès populaire, le studio de podcasts Louie Media vient d’annoncer une levée de fonds de 450 000 euros. Cette start-up créée et dirigée par deux femmes, employant exclusivement des femmes et mettant en avantdes thèmes féministes dans ses émissions, veut continuer d’imposer son modèle.

«La raison d’être de Louie Media, c’est notre ligne éditoriale. Nous remuons des émotions fortes en faisant ressentir le monde contemporain. Les clients viennent à nous pour ce savoir-faire», pointe Charlotte Pudlowski, une des deux co-fondatrices (avec Mélissa Bounoua) de Louie Media, un studio de podcasts qui a le vent en poupe.

Louie Media diffuse sur sa plateforme des émissions remarquées et appréciées, qui ont fait la renommée de cette start-up résolument féminine – la totalité des employées permanentes sont en effet des femmes. Toutes deux passées par Slate.fr, dont elles étaient rédactrice en chef et rédactrice en chef adjointe, Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua veulent continuer de se consacrer sur leur ligne éditoriale, malgré l’ampleur que prend le studio. Elles ont pour cela récemment engagé une directrice générale, Katia Sanerot, ancienne éditrice de Madame Figaro.

«Nous avions besoin d’une personne dédiée au business, qui connaisse très bien le marché des annonceurs et qui puisse nous accompagner dans la stratégie de la société. Cela nous permet de nous recentrer sur l’éditorial, Charlotte et moi», explique Mélissa Bounoua.

Le studio veut pérenniser son activité et continuer de se développer. Louie Media vient pour cela de réaliser une levée de fonds assez originale, puisqu’elles ne se composent que de particuliers souhaitant soutenir la start-up – pas de fonds d’investissement en vue ! «Nous voulions des actionnaires avec qui nous partagions les mêmes valeurs, et où la parité serait respectée», explique Charlotte Pudlowski.

Parmi ces investisseurs, on remarque plusieurs têtes connues : le consultant Olivier Fleurot (ex-Publicis, Financial Times, Les Echos), Orla Noonan (présidente de Adevinta, administratrice de l’AFP et Iliad), ou Mikaël Aubertin et Julia Perroux (fondateurs de la start-up Good Goût). Mais la néo-actionnaire la plus renommée auprès du grand public n’est autre que Sylvie Hoarau, une des deux chanteuses du groupe Brigitte, déterminée à soutenir cette belle aventure. Au final, le financement a dépassé les attentes des deux créatrices, pour atteindre 450 000 euros.

Louie Media fonctionne en produisant des programmes en « marque blanche » (sans que le nom du studio n’apparaissent) pour des tiers : «Ces productions externes représentent 80% du chiffre d’affaires de la société», souligne Katia Sanerot.

Pour 2020, Louie Media va lancer 12 nouveaux programmes ; 9 pour l’extérieur, mais aussi 3 nouvelles émissions pour sa plateforme, qui seront sans doute toujours aussi surprenantes, étonnantes, originales : «ll y a encore beaucoup de choses à créer pour le marché français. La fiction audio n’a pas encore connu son grand succès populaire, de même que le documentaire », conclue Mélissa Bounoua.