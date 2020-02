Forward invente le cabinet médical 100% connecté du futur 

Le monde médical est probablement l’un des secteurs les plus dynamiques sur le plan des nouvelles technologies. En proposant des services toujours plus personnalisés et connectés, les cabinets médicaux de demain promettent une meilleure efficacité dans le traitement de nos problèmes de santé. Mais un doute plane : que vont devenir nos données personnelles ? Et le contact humain dans tout ça ?



Forward invente le nouveau cabinet ultra-connecté

La société Forward a été créée par Adrian Aoun, un ancien salarié de chez Google. Le groupe propose désormais un cabinet ultra-connecté où toutes vos informations médicales sont gérées par un système d’intelligence artificielle. Récemment ouvert à San Francisco, il brouille les pistes entre la réalité et la science fiction !

Sur le blog de la start-up, son fondateur décrit avec soin ce qui l’a poussé à créer ce nouveau genre de consultations médicales. Ainsi, face à un système de soins américains archaïque, il a eu envie d’imaginer un service différent, où les médecins utilisent des outils médicaux informatisés et clairement modernisés pour un suivi de patientèle ultra-précis.

Comment ça se passe ?

Pour la première visite, le patient se place dans un scanner pour un check-up très high-tech qui va mesurer sa taille, son poids, sa température et son rythme cardiaque, le tout en à peine 45 secondes. Vient ensuite le moment du test sanguin, puis d’un autre test visant à déterminer son profil ADN. L’objectif étant de repérer ses prédispositions génétiques pour déceler certains cancers possibles ou des risques de maladies héréditaires.

Une fois l’analyse faite, toutes les données sont recueillies au même endroit et intégrées au système d’intelligence artificielle développé par la start-up. Pour la consultation, c’est face à un énorme écran où sont affichées ses données médicales que ça se passe. Le médecin enregistre en temps réel les diagnostics et utilise des appareils connectés pour ausculter son patient (stéthoscope, otoscope…). La collecte des données permet au système de pouvoir anticiper et indiquer au médecin les points à surveiller concernant son patient et les traitements à mettre en place.

Un suivi personnalisé pour chaque patient

Enfin, avant de quitter le cabinet, le patient reçoit un appareil connecté si besoin pour continuer à suivre son évolution (un bracelet de suivi d’activité ou encore un tensiomètre par exemple). Une fois rentrées chez lui, les données de cet appareil renverront régulièrement des informations au système d’intelligence artificielle pour alerter le médecin en cas de problème. Forward précise tout de même sur son site que le cabinet ne gère pour le moment que les premiers soins, les questions de nutrition et de coaching santé.

Bien évidemment, ce petit bijou de technologie médical a un prix ! Il faut actuellement débourser 149 dollars par mois pour bénéficier des services de Forward 24h/24 et 7j/7, notamment grâce à l’appli (sous iOS et Android) qui permet, entre autres de chatter avec un membre du staff médical. Ce service est uniquement disponible à San Francisco pour l’instant mais devrait rapidement étendre son activité dans d’autres villes américaines. Si l’arrivée en France n’est pas encore pour tout de suite, le débat est ouvert : est-on réellement prêts à sacrifier ce qu’il nous reste de proximité avec notre médecin de quartier ou de village pour passer au tout connecté ? Pas certain.