Paris : la mairie prévoit la suppression la moitié des places de stationnement

La municipalité parisienne l’a annoncé : avant la fin du mandat d’Anne Hidalgo, 70 000 places de stationnement seront supprimées dans la capitale

C’est le moment d’investir dans une place de parking souterrain ! Pour réduire la place de la voiture dans la capitale, la maire socialiste a annoncé la suppression de près de 70 000 places de parking dans la capitale avant la fin de la mandature, en 2026. L’annonce a été faite ce mercredi 3 mars par l’adjoint aux transports, l’élu EELV David Belliard et représenterait donc quasiment la moitié des emplacements existant actuellement à Paris.

L’élu s’est réjoui des résultats de la consultation en ligne lancée en octobre pour savoir ce que les Parisiens souhaitent faire de l’espace gagné grâce à cette politique, et 58% des 16.500 internautes qui ont participé à ce sondage se prononcent en faveur de la suppression des places de parking, souhaitant les voir remplacés par « des composteurs », « des espaces de stationnement pour les vélos » et du « mobilier urbain de détente ». On se réjouit déjà de voir des places de parkings laisser place à des dépotoirs et du mobilier urbain décrépi. Au moins, certains « votants » se sont donné bonne conscience.

Car ceux qui connaissent les rouages de la politique parisienne savent que la valeur de ces consultations est très relative, puisque les avis récoltés sont très majoritairement ceux les militants politiques mobilisés sur ces questions, qui gravitent autour de la municipalité et vivant de ses subsides. Noyautant complètement l’expérience de « démocratie participative » (combien de Parisiens étaient au courant d’une telle consultation en ligne ? 1% ? 2% ?), ils participent pourtant a la légitimation d’une bonne partie de la politique municipale.

Néanmoins, on ne peut que se réjouir de voir progressivement la voiture réduire sa place dans les rues de la capitale. Dommage que cette politique, indispensable et salutaire, se fasse au nom de mauvais prétextes, avec de mauvaises solutions, et sans alternatives viables. Les Parisiens attendent toujours une voirie entretenue, des espaces verts corrects et des transports en commun sûrs et pratiques.