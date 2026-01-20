Meta met fin au développement d’un jeu officiel Harry Potter en VR

Selon le youtubeur Gamertag VR, Meta a annulé le développement de plusieurs jeux exclusifs, dont un jeu en réalité virtuelle officiel Harry Potter confié à Skydance Games. Cette décision ne devrait pas étonner. Elle survient dans une période de fermetures et de licenciements massifs visant la division gaming du groupe de Mark Zuckerberg. L’entreprise a également décidé d’abandonner la réalité virtuelle pour la réalité augmentée et les objets connectés dotés d’intelligence artificielle.

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Harry Potter. Selon le vidéaste Gamertag VR, une source généralement bien informée sur le secteur de la réalité virtuelle, Meta a mis un terme a la conception de plusieurs jeux exclusifs, dont un jeu officiel en réalité virtuelle lié à la saga écrite par l’autrice britannique J.K. Rowling. Dédié aux casques Quest, ce titre serait développé par Skydance Interactive, connu pour avoir développé Behemoth (2024) et la franchise VR The Walking Dead : Saints & Sinners. Le studio, filiale du géant hollywoodien Paramount Skydance, a le savoir-faire nécessaire pour ce genre de projet. Il peut retranscrire parfaitement la magie de Poudlard avec une physique crédible et une immersion totale.

Des licenciements massifs et des fermetures dans la division gaming de Meta

L’annulation du jeu VR Harry Potter survient dans une période de turbulences majeures pour la division gaming de Meta. Celle-ci est touchée par des fermetures et des licenciements massifs dans au moins cinq entités historiques, dont Twisted Pixel, Armature Studio et Sanzaru Games. Actuellement, il ne reste plus que trois équipes : Beat Games, BigBox et Ouro Interactive, qui se consacre au développement de contenus pour la plateforme de VR sociale Horizon Worlds. Au total, plus de 200 personnes ont perdu leur poste lors de cette restructuration brutale.

Un changement de cap stratégique

Le projet de jeu VR Harry Potter a certainement fait les frais de ce changement de cap stratégique. La décision d’annuler sa conception prive les joueurs d’une expérience qui s’annonçait techniquement ambitieuse. Avec ce choix, il semble que Meta ne souhaite plus produire ses propres titres exclusifs pour les futurs casques VR et se positionne plutôt comme fournisseur de matériel et de plateforme de distribution. Dommage, car l’univers Harry Potter commence à cartonner dans le milieu du jeu vidéo avec le succès phénoménal de Hogwarts Legacy, qui a dépassé les 40 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Cette performance garantit un futur pérenne pour ce genre de titre.

Meta abandonne le VR pour l’AR

Si Meta annule ses jeux exclusifs VR, c’est parce qu’il a réduit ses investissements dans la réalité virtuelle et le metavers. Le groupe a choisi de miser sur la réalité augmentée (AR), les lunettes connectées et l’intelligence artificielle. Il a déjà fait des économies dans ses divisions VR pour financer les AR. Meta a notamment supprimé 10 % des postes de Reality Labs, qui pourrait voir son budget baisser de 30 %, soit bien plus que tout autre service de l’entreprise de Menlo Park. Notons enfin qu’il y a eu des licenciements parmi les personnes en charge du programme Horizon Start, qui finance les développeurs XR indépendants.