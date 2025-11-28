Avatar : de feu et de cendres : une nouvelle bande-annonce épique

Attendu comme un événement cinématographique majeur de cette fin d’année 2025, « Avatar : de feu et de cendres » sort en salles en France le 17 décembre, deux jours avant sa diffusion dans le monde entier. À quelques semaines de ce lancement, les studios 20th Century ont diffusé cette semaine de nouvelles images saisissantes du troisième volet de la saga de James Cameron. Dans cette bande-annonce épique et dramatique, les héros Jake et Neytiri, interprétés depuis seize ans par Sam Worthington et Zoe Saldana, font face à une menace indigène interne à la cité de Pandora.

Un nouveau voyage immersif à Pandora

Réalisé par l’emblématique James Cameron, auteur des très célèbres films Titanic, Alien et Terminator, « Avatar : de feu et de cendres » embarque les spectateurs dans un nouveau voyage immersif à Pandora, en compagnie du Marine devenu Na’vi Jake Sully, de la guerrière Na’vi Neytiri et de toute la famille Sully. Après avoir perdu Neteyam et lutté contre des exploitants miniers avides de ressources dans le deuxième volet « La Voie de l’eau », sorti en 2022, les membres de la famille Sully se lancent dans une bataille féroce contre le clan des cendres. Cette autre tribu guerrière de Pandora est dirigée par la cheffe Na’vi Varang (Oona Chaplin, petite-fille de Charlie Chaplin). Redoutable fanatique du feu, cette celle-ci semble s’associer aux Terriens et menace d’anéantir le clan des Omaticaya.

« Avatar : de feu et de cendres » dure 3 h 15

Dans ce nouveau film, James Cameron complexifie un peu son récit. Il y cherche à briser le manichéisme établi depuis le premier volet en montrant une menace indigène interne à Pandora. Outre Sam Worthington, Zoe Saldana et Oona Chaplin, « Avatar : de feu et de cendres » met en vedette Sigourney Weaver, Edie Falco, Stephen Lang, Cliff Curtis, David Thewlis, Britain Dalton, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Brendan Cowell ou encore Kate Winslet. Il est coproduit par James Cameron et Jon Landau via Lightstorm Entertainment. Le scénario est signé du réalisateur de Titanic, de Rick Jaffa et d’Amanda Silver. Ce volet dure plus de 3 h 15, contre 3h 12 pour le précédent.

« Avatar : de feu et de cendres », le dernier volet de la saga ?

James Cameron espère que « Avatar : de feu et de cendres » connaîtra un gros succès au box-office comme les deux précédents volets. Sorti en 2009, Avatar (1) a enregistré 2,9 milliards de dollars de recettes. C’est à ce jour le film le plus lucratif de l’histoire du cinéma, devançant Avengers : Endgame. Sa suite Avatar – La voie de l’eau a engrangé 2,3 milliards de dollars et obtenu un Oscar des meilleurs effets visuels. Dès le lancement de la saga des Na’vi à Pandora, James Cameron avait prévu un quatrième volet en 2029 et un cinquième en 2031. Il laisse désormais entendre que ce troisième opus pourrait bien être le dernier si le succès n’est pas au rendez-vous. Peut-être est-ce une manière pour lui d’inciter les fans à se ruer vers les salles de cinéma le 17 décembre prochain…