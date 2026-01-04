Cinéma : Cristiano Ronaldo au casting de Fast & Furious 11 ?

Vin Diesel, l’acteur-producteur de Fast & Furious, a récemment fait une annonce pour le moins surprenante : l’arrivée de Cristiano Ronaldo au casting du prochain film. Sur Instagram, la star hollywoodienne a déclaré que le footballeur portugais ferait bien partie de l’aventure, allant jusqu’à préciser qu’un rôle a été spécialement écrit pour lui. Cette déclaration soulève autant de curiosité que de scepticisme car l’ancien joueur du Real Madrid n’a aucun lien avec le monde du cinéma.

En décembre dernier, sur son compte Instagram, Vin Diesel a fait une annonce surprenante. L’acteur et producteur de Fast & Furious a indiqué que Cristiano Ronaldo ferait partie du prochain projet en cours de réalisation, qui n’est autre que le 11e opus. Il a même posté une photo de lui aux côtés de l’ex attaquant du Real Madrid précisant avoir « écrit un rôle pour lui ». Il n’en fallait pas plus pour enflammer Internet. Vrai ou faux ? Collaboration effective ou appel du pied ?

Avant Cristiano Ronaldo, Francis Ngannou a joué dans Fast & Furious

Après Vin Diesel, Tyrese Gibson, autre figure emblématique de la franchise, a confirmé cette annonce via une publication partagée sur X. il a souhaité la « bienvenue dans la famille » à « CR7 » et déclaré que l’aventure « vient d’atteindre de nouveaux sommets » grâce à la présence de la légende du football.

Pour illustrer son message, l’acteur a partagé une image générée par intelligence artificielle, montrant le Portugais sur un plateau de tournage posant à ses côtés, ainsi qu’avec Dwayne ‘’The Rock’’ Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Ludacris et Vin Diesel. Si ces annonces sont incroyables, notons que ce n’est pas la première fois que la franchise lancée en 2021 intègre un sportif. Le combattant camerounais de MMA, Francis Ngannou, était déjà apparu dans Fast & Furious 9.

Vers une reconversion inédite dans le cinéma ?

Mais on ne sait pas encore quel rôle jouera Cristiano Ronaldo dans Fast and Furious 11. Toutefois, la présence du Portugais offrirait à coup sûr une visibilité accrue à la franchise. Rappelons que l’attaquant d’Al-Nassr est le sportif le plus célèbre de la planète. Il est aussi la personnalité la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux, avec pas moins de 669 millions d’abonnés sur Instagram.

Alors qu’il disputera ce qui devrait être sa dernière Coupe du Monde dans quelques mois, et qu’il a toujours dans le viseur la barre mythique des 1.000 buts dans une carrière (seulement atteint par Pelé), le joueur de 40 ans a visiblement l’occasion de préparer sa reconversion dans le cinéma. Travailleur acharné et compétiteur hors norme, on ne doute pas qu’il pourra aisément relever le défi.

Cristiano Ronaldo veut racheter un grand club

Pour l’heure, Cristiano Ronaldo ne s’est pas encore prononcé sur la déclaration de Vin Diesel. Sans doute qu’il souhaite entretenir le suspense avec ses fans jusqu’au dernier moment. En termes d’expérience avec les caméras, le quintuple Ballon d’Or n’a brillé que devant les objectifs des chaînes de télévision, en particulier les chaînes de foot. Il a également fait l’objet d’un documentaire biographique sorti en 2015.

Ce dont on est certain, en revanche, c’est que l’ancien buteur de Manchester United veut rester dans le monde du football à la fin de sa carrière. Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards 2024, il avait déclaré : « Je suis encore jeune, j’ai beaucoup de projets et de rêves. Mais croyez-moi, je serai propriétaire d’un grand club, c’est certain ». Du Real de Madrid ? Ce serait un gros coup, mais possible car il a pas mal de tuyaux en Arabie Saoudite, une pétromonarchie.