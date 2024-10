Le groupe Disney va ouvrir en 2025 les portes de son quartier résidentiel Cotino, situé à Rancho Mirage, en Californie. Ce projet de storyliving comprend 1900 logements et divers services comme des restaurants, des divertissements et un hôtel en bord de mer. Mais il ne fait pas l’unanimité auprès des riverains, qui pointent des prix exorbitants et une aberration écologique.

Depuis deux ans, la Walt Disney Company s’est lancée dans la construction d’une communauté résidentielle afin d’apporter un peu de la magie de Disney au secteur de l’immobilier. Baptisé Cotino, ce quartier résidentiel est situé à Rancho Mirage, dans la vallée de Coachella, (Californie), à l’endroit où Walt Disney (1901-1966) possédait une maison de vacances.

A Cotino, vivre au rythme des films et de l’univers du studio américain

Cotino est un projet de storyliving, c’est-à-dire qui offre la possibilité de vivre pleinement une histoire féérique, au lieu de se la faire raconter (storytelling). Il s’adresse aux fans de Disney, à ceux qui ont grandi dans l’univers rassurant de la compagnie et ont été biberonnés à ces récits comme La Petite Sirène et le Roi Lion. Ceux-là pourront vivre au quotidien au rythme des films et de l’univers du studio américain.

Le quartier résidentiel, dont la construction a débuté en 2022, ouvrira ses portes dès 2025. Il comprend 1 932 logements – maisons individuelles et appartement – imaginés par l’équipe de Walt Disney Imagineering, qui a conçu l’ensemble des parcs à thème du groupe. Ces résidences seront proposées à des prix variant entre 1 et 2 millions de dollars. Elles s’étalent sur un terrain de plus de 200 hectares.

Un marché en plein air, des espaces verts, un lagon aux eaux cristallines

Walt Disney Company a prévu d’intégrer plusieurs éléments inspirés de son univers. Parmi lesquels un lagon aux eaux cristallines et un lieu de rencontre sur le thème du film d’animation Les Indestructibles. Celui-ci servira d’espace de rassemblement pour les événements et les célébrations. Un club-house proposera aussi une variété d’espaces pour la restauration, le bien-être, l’art, les loisirs et les divertissements.

Cotino devrait en outre accueillir un marché en plein air, un hôtel, des centres d’affaires, des activités nautiques et des espaces verts pour se promener et profiter de l’atmosphère féerique. Par ailleurs, les résidents auront accès à un Artisan Club afin de profiter d’expériences inspirés des films Disney et Pixar. Comme des cours de cuisine, des programmes de bien-être et des spectacles.

Cotino critiqué par des riverains

Cotino n’autorisera pas de bruit dans la cité, qu’il vienne de bar ou d’un domicile. Le quartier résidentiel mise sur la tranquillité et la sécurité. Si elle sied aux personnes âgées, cette cité s’adresse aussi aux plus jeunes, grands fans des aventures de Disney comme celles de Mickey Mouse. Mais ce projet immobilier ne fait pas que des heureux. Il est critiqué par certains pour les prix exorbitants de ses logements.

Des riverains dénoncent d’ailleurs une initiative non écologique, avec l’usage abondant d’eau dans une région où cette ressource est une denrée rare. On ne comprend pas d’autant la construction de ce quartier que Disney a toujours prôné les valeurs sociales et sociétales telles que l’inclusion et la diversité. Répondant aux critiques, le groupe a assuré qu’il se montre très économe. Son lagon, par exemple, consommerait 33 fois moins d’eau qu’un terrain de golf de 18 trous.

Des projets similaires n’ont pas donné des résultats satisfaisants

Disney prévoit déjà la construction d’une autre ville en Caroline du Nord. Mais la compagnie ferait mieux de regarder d’abord si ça marche avec Cotino. Ce n’est pas la première fois qu’un projet de ce genre capote. Dans les années 1990, elle avait fondé Celebration, une ville nouvelle censée être un lieu idéal de vie. Mais cela s’est transformé en cauchemar avec deux morts violentes et un massacre familial. Un autre projet de communauté résidentielle, Golden Oak, créé en 2010, a également eu un résultat mitigé.