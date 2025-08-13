Microsoft : bientôt des ordinateurs sans clavier ni souris ?

David Weston, vice-président de la sécurité chez Microsoft, a affirmé vendredi qu’une prochaine version de Windows pourrait se passer d’un clavier et d’une souris, des accessoires vieux comme l’ordinateur. À la place de ces équipements, la firme de Redmond s’appuiera sur l’intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des commandes vocales. Si un tel produit peut faire rêver certains, fatigués de taper des caractères et de cliquer, il posera quelques problèmes, en particulier dans un cadre professionnel et chez les personnes ne pouvant pas parler…

Meta nous a promis la disparition des smartphones avec l’avènement des lunettes connectées. Maintenant c’est au tour de Microsoft de nous annoncer la fin prochaine de deux accessoires clés de nos ordinateurs : le clavier et la souris. Dans une nouvelle série de vidéos intitulée Windows 2030 Vision, la firme de Redmond assure que dans un futur proche, nos PC n’auront plus besoin de ces périphériques. À la place, elle proposera une intelligence artificielle intégrée qui exécutera les tâches demandées par l’utilisateur via des commandes vocales.

Microsoft mise sur l’intelligence artificielle agentique

David Weston, vice-président de la sécurité chez Microsoft, a donné une idée de ce qui nous attend d’ici la fin de la décennie. Selon lui, « le monde de la souris et du clavier semblera aussi étranger qu’il l’est pour la génération Z d’utiliser MS-DOS », le vieux système d’exploitation de Microsoft lancé en 1981. Il a évoqué l’avènement d’une intelligence artificielle dite « agentique », qui serait le cœur même de Windows. Pour rappel, l’IA agentique est une catégorie d’IA reposant sur les systèmes autonomes capables de prendre des décisions et d’effectuer des tâches sans intervention humaine.

Microsoft assure que cet ordinateur sera nos yeux et nos oreilles

Microsoft prévoit que la méthode d’interaction par défaut avec son système d’exploitation sera le langage naturel. Tout passerait par la voix et une intelligence artificielle bien plus puissante que Copilot, qui reste une simple application dans Windows. La nouvelle IA serait le chef d’orchestre de votre PC. Avec elle, « l’ordinateur sera capable de voir ce que nous voyons, d’entendre ce que nous entendons, et nous pourrons lui parler pour lui demander de faire des choses beaucoup plus sophistiquées », promet David Weston.

Ce PC viendra-t-il avec Windows 12 ?

Le dirigeant de la tech reconnaît toutefois que des progrès restent encore à faire. Le nouvel ordinateur devra notamment délivrer une puissance de calcul d’un autre ordre pour rendre beaucoup plus capable et naturel les interactions vocales. Pour y arriver, Microsoft investit énormément dans ce calcul quantique, qui pourrait permettre à l’intelligence artificielle de changer irrémédiablement le monde informatique. David Weston assure que le PC sans souris ni clavier pourrait arriver sur le marché d’ici cinq ans, donc probablement avec Windows 12. En juin dernier, Microsoft a confirmé que la prochaine version de son système d’exploitation est la version 25H2 de Windows 11. Ce qui signifie que la sortie de Windows 12 attendra au moins un an. Le groupe de Redmond a également garanti que les utilisateurs de Windows 10 auront la possibilité de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité gratuitement au-delà d’octobre 2025.

L’ordinateur sans souris ni clavier pourrait plaire à la Gen Z

Aujourd’hui, la perspective d’un ordinateur sans clavier ni souris semble relever de la science-fiction. On pourrait croire que Microsoft veut jouer l’intéressant. Mais l’entreprise fondée par Bill Gates aurait déjà développé des prototypes fonctionnels en interne. Alors, devrions-nous préparer nos esprits à la fin de la souris et du clavier ?Ce futur où l’on commande son PC à la voix devrait arriver tôt ou tard avec l’évolution de l’intelligence artificielle et des technologies. Mais ce produit plaira-t-il aux utilisateurs ? La Gen Z pourrait l’apprécier, déjà habituée qu’elle est aux messages vocaux sur WhatsApp et aux instructions envoyés aux assistants intégrés comme Siri.

Que fait Microsoft des personnes ne pouvant communiquer verbalement ?

Cependant le PC sans clavier ni souris risque de rebuter beaucoup de personnes, notamment les générations anciennes comme les Millenials. Ces nostalgiques se méfient de tout ce qui a trait à l’IA. Ils préfèrent tout ce qui est manuel et « low-tech ». Leur méfiance à l’égard de l’intelligence artificielle se vérifie dans la vidéo de présentation de Microsoft sur YouTube, qui a récolté plus de dislikes (Je n’aime pas) que de likes (J’aime). Ils perçoivent déjà des limites dans certains environnements, comme au travail. En effet, aucun manager n’aimerait voir ses employés « caqueter » devant leur ordinateur. Ce sera une véritable cacophonie au bureau. Et puis, Microsoft a-t-il pensé aux personnes muettes ou ne pouvant bien communiquer verbalement ?