Ballon d’Or 2025 : Sonia Bompastor, une championne née

Sonia Bompastor, ancienne joueuse de OL Lyonnes et actuel head-coach de Chelsea Football Club Women, fait partie des cinq candidates du Ballon d’Or 2025 sélectionnées dans la catégorie du « Meilleur entraîneur féminin ». Elle a réalisé le triplé cette année avec la Super League, la Cup et la Coupe de la Ligue anglaise.

L’UEFA a dévoilé, le jeudi 7 août, la liste des candidats au Ballon d’or 2025. Chez les femmes, la Française Sonia Bompastor fait partie des cinq nominées pour le trophée Johann Cruyff de « Meilleur entraîneur féminin de l’année ». Elle est en concurrence avec Arthur Elias, vainqueure de la Copa America avec le Brésil ; Justine Madugu, qui a mené le Nigeria vers un succès en Coupe d’Afrique des Nations ; Sarina Wiegman, qui vient de remporter l’Euro avec l’Angleterre ; et Renée Slegers, vainqueure de la Ligue des Champions avec Arsenal. On connaîtra le vainqueur le 22 septembre prochain.

Sonia Bompastor a réalisé un triplé historique en Angleterre

Aux côtés de son adjointe et sa compagne Camille Abily, Sonia Bompastor est parvenue à réaliser un triplé historique sur le sol anglais dès sa première saison (coupe d’Angleterre, coupe de la ligue anglaise et championnat ou Super League), en plus d’un bilan de 34 victoires, 3 nuls et seulement 3 défaites. C’est d’ailleurs la première fois qu’un club remporte la Super League sans perdre le moindre match. Les Blues restent également sur 13 rencontres d’affilée sans défaite, toutes compétitions confondues. En Ligue des Championnes, elles ont échoué en demi-finale face au FC Barcelone (1-4, 1-4), auteur également d’un triplé national (championnat, coupe de la Reine, supercoupe d’Espagne).

Sonia Bompastor a un riche palmarès en tant que joueuse et entraîneur

Sonia Bompastor est visiblement une championne née. En effet, la Rennaise de 46 ans a d’abord eu une riche carrière de footballeuse. Elle a remporté huit championnats de France (avec Montpellier HSC et OL féminin), deux Ligue des Championnes (avec OL féminin, aujourd’hui OL Lyonnes) et quatre coupes de France (avec les mêmes équipes), entre 2004 et 2013. Il faut ajouter à cela des trophées individuels, dont celui de la « Meilleure joueuse de D1» en 2004 et 2008. En tant que coach, Sonia Bompastor a notamment remporté la Ligue des Championnes 2022 avec OL et trois championnats de France (2022 ; 2023 et 2024). Un palmarès bien étoffé, auquel elle a ajouté cette saison trois autres titres en Angleterre avec les Ladies de Chelsea. Fort de ses résultats, Sonia Bompastor s’inscrit dans la durée avec le club londonien.

Chelsea Women en lice pour le « Meilleur club de l’année »

Notons que Chelsea Women figure également parmi les candidats au titre de « Meilleur club de l’année », aux côtés d’Arsenal, de Barcelone et du Pride d’Orlando (États-Unis). Arsenal a remporté la Ligue des Championnes face à Barcelone. Le club londonien a été aussi 2e du championnat d’Angleterre, quart de finaliste de la Cup et demi-finaliste de la coupe de la ligue anglaise. Quant au FC Barcelone, double lauréat du trophée du club de la saison (2023 et 2024) et triple vainqueur de la C1 ces dernières années (2021, 2023 et 2024), il a remporté lé championnat d’Espagne, la coupe de la Reine et la supercoupe d’Espagne.