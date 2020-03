Smartphone Android : Google n’est plus le moteur de recherche par défaut

La Commission Européenne a forcé Android à proposer, par défaut, d’autres moteurs de recherche que Google lors de la configuration d’un nouveau smartphone. La mesure est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2020. Une belle occasion de surfer (enfin) sur mobile sans être pisté !

Un vrai changement d’ère. Ce 1er mars 2020 a marqué la fin de l’hégémonie obligatoire de Google dans le monde des smartphones Android (le système d’exploitation mobile sur lequel tournent 99,9% des smartphones hors Apple).

Google : une amende record pour abus de position dominante avec Android

Développé par Google, Android est, historiquement, la tête de pont du géant du web sur l’univers mobile. A l’installation d’un nouveau smartphone Android, Google était partout. Navigateur web par défaut ? Google Chrome. Moteur de recherche par défaut ? Google. Les applications de l’univers Google (YouTube en tête) ? Pré-installées. Un bon moyen pour la firme d’étendre sa collecte de données personnelles, qui sont la base de son système économique.

Mais cette mainmise n’était pas du goût de la Commission Européenne, qui y voyait un abus de position dominante. En effet, un smartphone Android peut très bien utiliser d’autres navigateurs et moteurs de recherche que ceux de Google : proposer par défaut ces derniers étaient un bras d’honneur envoyé à la concurrence.

En juillet 2018, au terme d’un marathon judiciaire, Google s’est ainsi retrouvé condamné à une amende record de 4,34 milliards d’euros par la Commission Européenne pour abus de position dominante. Avec obligation de revoir sa copie, très vite, sous peine de nouvelles sanctions. L’échéance était fixée au 1er mars 2020. Depuis cette date, tout nouveau smartphone Android doit proposer au moins quatre moteurs de recherche à son possesseur.

Android laisse le choix entre 3 autres moteurs de recherche ; en France, Qwant, DuckDuckGo et Info.com

Bien évidemment, Google fait toujours partie du lot. Les trois autres varient en fonction des pays de l’Union Européenne. Google en a d’ailleurs profité pour engranger un peu plus d’argent puisque le géant du net a imposé des enchères à tous les moteurs de recherche alternatifs.

« La Commission européenne condamne Google à plus de 4 milliards d’euros d’amende en lui disant d’arrêter d’abuser de sa position dominante, et la réponse de Google est de mettre ses concurrents en compétition pour payer cette amende à sa place », avait critiqué Qwant, le moteur de recherche français, en 2019.

Reste que, malgré son indignation, Qwant a dû se résoudre à passer à la caisse. Dans sa volonté de développer une alternative éthique à Google au niveau européen, Qwant ne pouvait rater cette occasion. Le moteur de recherche est donc proposé dans neuf pays en Europe, dont la France.

Si vous achetez un smartphone Android neuf, vous aurez donc le choix, désormais, entre Google, Info.com, Qwant donc, et l’américain DuckDuckGo, champion de la lutte contre le pistage et les cookies. Pour une navigation sûre, qui ne collecte pas vos données et ne vous piste pas à longueur de temps, nous vous conseillons les deux derniers.