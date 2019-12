Cadeaux de Noël : offrez du do-it yourself ! 

Lundi 9 décembre 2019, on peut dire que la course aux cadeaux de Noël est officiellement lancée. Et comme chaque année, vous avez du mal à y voir clair, vous n’avez pas le temps de vous en occuper et toutes les idées qui vous passent par la tête sont « moyennes », « irréalisables » ou bien trop chères… À la rédaction de Métropolitaine, on a décidé de vous donner un petit coup de pouce.

Faites-le… avec vos mains

Aviez-vous pensé à offrir du « do-it yourself » à Noël ? Si non, ne cherchez plus, c’est la bonne idée cadeau qu’il vous faut. Les box, kits et autres packs se multiplient pour vous faciliter la vie et vous permettre de dénicher un cadeau original, et surtout utile ! Au coeur de notre sélection, on retrouve les kits « Galibox » de la marque Galipoli Fabrique. Ils vous donnent la possibilité de réaliser vous-même vos produits ménagers parmi 12 recettes et avec seulement 7 ingrédients. Si vous connaissez des personnes qui ont l’âme d’un petit chimiste et des envies de bien faire pour la planète, n’hésitez plus !

Un cadeau original et sympathique

Autre cadeau intéressant, les kits de couture ! Couture Box, Artesane, Ma petite garde-robe… Les box ne manquent pas pour vous permettre de choisir parmi différents styles et surtout différents prix. De la très chic Artesane à 59,90€ la boîte à la plus familiale Rozyli (à partir de 13€) qui vous donne la possibilité de créer des vêtements pour bébé, vous avez l’embarras du choix.

De nombreuses alternatives

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous laisser tenter par des coffrets vous permettant de réaliser ses propres cosmétiques maison. La boite Joli’essence par exemple offre la possibilité de confectionner soi-même un déodorant, un shampoing et un démaquillant solides. Encore une jolie idée cadeau pour tous les adeptes du do-it yourself et du « consommer mieux ». Et si tout cela ne vous a toujours pas convaincu, sachez qu’il existe de nombreuses alternatives : bière à faire soi-même, kits pour créer ses savons, son parfum, ses bougies et même ses bijoux !

Chez Métropolitaine, nous avons commandé au Père Noël un coffret pour créer soi-même son terrarium… histoire de décorer un peu nos bureaux !