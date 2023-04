Mali : Aliou Diallo, soutien indéfectible des femmes

Le monde entier a célébré, le mercredi 8 mars, la Journée Internationale des Femmes. A cette occasion, l’homme d’affaires et politique Aliou Diallo a adressé un message à ses concitoyennes. Il a loué leur courage et leur abnégation dans un Mali en proie à une crise multiforme depuis plus de dix ans. Il leur a également réitéré le soutien de sa Fondation Maliba.

La Journée Internationale des Femmes a été célébrée le mercredi 8 mars 2023 à travers le monde. Le thème choisi cette année était : « l’innovation et les technologies pour l’égalité des sexes : pour un monde digital inclusif ». Si cette thématique est globalement judicieuse, elle peut paraître moins prégnante dans certains pays où existent des réalités plus urgentes. C’est le cas du Mali confronté à une crise multidimensionnelle (politique, alimentaire, économique, énergétique, etc.) depuis plus de dix ans.

Du rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme

Aliou Diallo, homme d’affaires et politique malien, souligne ce fait dans un message adressé à ses concitoyennes lors de cette Journée Internationale des Femmes. Il a indiqué qu’« au-delà du thème de cette journée dédiée aux mères, épouses, sœurs et filles, la célébration du 08 mars au Mali nous rappelle le rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme depuis plus de 10 ans ». Selon lui, elles sont les premières victimes de ce conflit, aux côtés des militaires.

La Fondation Maliba contre la précarité des femmes

C’est pourquoi, toutes ses pensées sont allées aux veuves et leurs orphelins. Le président d’ADP-Maliba loue le courage, l’abnégation, le don de soi et de sacrifies de ces femmes « piliers de nos foyers » et même de nos sociétés. Pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, ainsi que celles des Maliens en général, il a créé la Fondation Maliba. Cette organisation philanthropique a fait des femmes sa priorité. Dans ce cadre, elle œuvre inlassablement à les soustraire de la précarité à travers diverses actions dans tout le Mali.

Des forages en eau potable dans les villes et campagnes

La Fondation Maliba offre par exemple un soutien financier et en vivres aux veuves et orphelins des soldats tombés sur le champ de bataille. L’organisation apporte également de l’eau potable dans les villes et villages à travers l’installation de forages d’eau équipés en pompes solaires. Cela évite aux femmes la corvée de l’eau et leur permet de pratiquer le maraichage.

Financement de projets générateurs de revenus

Par ailleurs, la Fondation Maliba offre des moulins à grain et du matériel de transformation alimentaire aux organisations féminines rurales pour les aider dans leurs multiples tâches. En outre, elle forme régulièrement les femmes en technique de fabrication de produits d’hygiène (savon moderne, eau de javel, détergent, etc.). Et surtout, elle finance des centaines de projets générateurs de revenus pour les jeunes et les femmes. Toutes ces actions concourent à l’autonomie de la femme malienne et à la réduction de la pauvreté.

Des bourses d’études pour l’étranger aux jeunes filles

On notera enfin la construction et l’équipement de maternités et de salle de soins pour une meilleure prise en charge de la mère et de l’enfant. Ainsi que l’octroi de bourses d’études au Mali et à l’étranger à des filles et garçons. Lors de la Journée Internationale des Femmes 2023, la Fondation Maliba a effectué une large distribution de vivres et de pagnes commémoratifs aux femmes. Aliou Diallo a promis de poursuivre son engagement en faveur des femmes maliennes et de toutes les autres couches de son pays pour l’amélioration de leur condition de vie.