Déconfinement : les lieux ouverts à Paris ce week-end

Cela fait bientôt une semaine que la France a entamé son déconfinement… et chez la plupart des Parisiens, l’envie de sorties, de balades et de grand air se fait clairement ressentir. La rédaction de Métropolitaine vous a fait une petite sélection des endroits ouverts et accessibles ce week-end.

#1 On se détend au Spa Mont Kailash

Avouez-le, vous en rêvez… un petit massage et une détente profonde au coeur d’un spa parisien. Dès ce week-end, plus rien ne vous empêche de vous rendre dans ce spa tibétain qui se situe au coeur du 2e arrondissement de Paris. Petit bonus, une réduction de 30% vous attend jusqu’à la fin du mois de mai. Bien évidemment, toutes les mesures sanitaires de précaution sont mises en place pour limiter les risques de contamination.

#2 On emmène les enfants au Château de Breteuil

Après sept longues semaines de fermeture, le Château de Breteuil, situé dans les Yvelines, vient de rouvrir ses portes. Connu pour ses mises en scène somptueuses des contes de Perrault, il vous attend avec toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement des visites. Port du masque recommandé, distribution de gel hydro alcoolique aux visiteurs, rien n’est laissé au hasard pour vous permettre de le découvrir en toute sérénité. Le parc est quant à lui accessible dès 10h. Pique-nique autorisé à raison d’une famille par table.

#3 On part se balader sur les quais de Seine

L’annonce a été rendue officiel ce lundi, il est à nouveau possible de se balader sur les quais de Seine. Fermé depuis le 20 mars et pendant toute la durée du confinement, ce lieu si cher aux Parisiens leur avait clairement manqué. Ce week-end, c’est l’occasion de se rattraper ! Tout en respectant les gestes barrières… évidemment. Pour information, le Champ-de-Mars et l’esplanade des Invalides sont également ouverts.

#4 On profite du bois de Boulogne et du bois de Vincennes

Ces deux grands bois sont à nouveau ouverts au public et permettent aux parisiens de profiter des grands espaces verts de la petite couronne. Si vous avez des enfants en bas-âge, n’hésitez pas une seconde, sortez vélos et trottinettes et partez profiter du beau temps qui s’annonce ce week-end.