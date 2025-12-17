Maternité : allaiter en public devient de plus en plus difficile 

Il y a quelques décennies, allaiter en public était un acte presque banal. Aujourd’hui, cette action naturelle et nécessaire passe pour de l’exhibition aux yeux certains. En témoigne un nouveau fait divers aux États-Unis. Une femme, qui donnait le sein à son bébé à la table d’un restaurant en Géorgie, a été expulsée de l’établissement par le propriétaire. Mais que dit la loi en France sur l’allaitement dans un espace public ?

Aux États-Unis, une femme a été expulsée récemment d’un restaurant pour avoir allaité son bébé à sa table, devant d’autres clients. Aris Kopiec – c’est son nom – dit qu’elle dînait avec son mari et ses trois jeunes filles (de 4 ans, 2 ans et 4 mois), ainsi que des amis lorsque son bébé commençait à pleurer. Filmé, puis publié sur les réseaux sociaux, l’incident s’est produit dans l’établissement Toccoa Riverside à Blue Ridge, en Géorgie.

Mme Kopiec n’a de pu allaiter en public

Mme Kopiec explique que l’altercation avec le propriétaire du restaurant a commencé lorsqu’elle a enlevé le sein pour le donner à son bébé. Le monsieur l’a alors regardé et lui a dit : » Vous ne pouvez pas faire ça ici ». La femme allaitante tenait son bébé dans un bras et s’occupait des autres de l’autre. Elle a voulu s’expliquer mais le propriétaire ne voulait rien comprendre : « Il ne me laissait pas dire un mot. Il répétait sans cesse : “Je dois protéger mon restaurant. Vous devez aller dans un coin.” », confie-t-elle.

« Dégagez d’ici ! »

Face aux tensions qui montaient, Mme Kopiec a dû évacuer ses enfants du restaurant, tandis que son mari réglait la facture. C’est en revenant chercher ses affaires que tout a dégénéré, le propriétaire lui demandant notamment : « Dégagez d’ici ! ». Elle ne comprend pas sa réaction d’autant que « les seules personnes qui pouvaient [la] voir étaient à [sa] table ». Aussi, elle avait immédiatement rabaisser son t-shirt pour couvrir sa poitrine à la première réaction du propriétaire des lieux. Devant son comportement irrationnel, elle lui a dit « que s’il voulait protéger son restaurant, il devait respecter la loi ». Ce qui lui a fait perdre la tête.

Allaiter en public est un droit légal

« Honnêtement, j’avais l’impression d’avoir tort (…) Mon premier réflexe a été de m’excuser. Mais je me suis rappelée que les femmes ont le droit légal d’allaiter. Je n’ai rien fait de mal. », a déclaré Mme Kopiec auprès de Fox Business. En Géorgie, la loi stipule qu’une femme peut allaiter « dans tout lieu » public où la mère et le bébé sont autorisés à se trouver. Cette loi protège les mères allaitantes contre toute expulsion ou restriction liée à l’allaitement de leurs enfants.

« Une mère n’a pas à s’excuser de nourrir son enfant »

Alison Cheperdak, experte en étiquette et auteure, a également déclaré à FOX Business que la confrontation filmée soulève de sérieuses questions autour de l’allaitement maternel, qui est un acte naturel et protégé par la loi. Selon elle, « l’hospitalité est aussi une question de bienveillance, pas de confrontation, et hausser le ton face à un client est inacceptable. ». Elle a ajouté qu’une mère n’a pas à s’excuser de nourrir son enfant. Cheperdak estime qu’« une explication calme était appropriée. « Même si un restaurant souhaite une ambiance plus calme, ses politiques ne devraient jamais porter atteinte au respect fondamental des familles. », insiste-t-elle.

Allaiter en public n’est pas un délit

En France, l’allaitement en public n’est pas interdit par la loi. On peut donc le considérer comme autorisé, d’autant qu’il n’existe pas de loi spécifique créant un « délit d’entrave » pour l’instant. Les mères peuvent ainsi librement donner le sein à leur bébé dans les lieux publics (cafés, parcs, magasins) sans être assimilées à de l’exhibition sexuelle. Toutefois, elles doivent avoir conscience que leur action peut parfois rencontrer des remarques hostiles. Pour éviter les critiques de personnes « sensibles » ou « choquées », la maman doit porter des vêtements adaptés et de langes, notamment. Elle peut aussi se retirer dans un endroit à l’abri des regards, même si l’allaitement ne devrait pas être un acte honteux ou dérangeant. Dans ce cadre, les lieux publics, comme les restaurants, doivent prévoir des aménagements comme des cabines dédiés, pour plus de confort.

Un bébé n’attend pas de rentrer à la maison pour allaiter

Rappelons pour finir que donner son sein à un enfant en public est aussi légal que lui donner le biberon. À moins que certains, s’estimant trop modernes, ne considèrent l’allaitement que comme une tâche dégradante pour la femme émancipée, alors qu’il est prescrit par l’OMS en raison de la richesse du lait maternel. Aussi, il faut noter qu’un bébé n’attend pas de rentrer à la maison pour réclamer le sein. Alors un peu d’indulgence !