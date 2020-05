Les plus grandes célébrités se rassemblent pour un défilé confiné

Ce vendredi 1er mai, Carine Roitfeld a réussi l’impensable, mobiliser les plus grands créateurs pour un défile de mode inédit et… confiné ! Simon Porte Jacquemus, Maria Grazia Chiuri ou encore Kim Kardashian ont tous répondu présents pour ce rendez-vous exceptionnel.

Créateurs et célébrités pour un défilé confiné

Si vous ne saviez pas quoi faire ce vendredi 1er mai, accessoirement jour férié pour celles et ceux qui sont en télétravail, ne cherchez plus, nous avons trouvé votre activité ! Pour soutenir la lutte contre le coronavirus, Carine Roitfeld, ex-rédactrice en chef de l’édition française du Vogue a réuni grands créateurs et célébrités pour vous régaler, le temps d’un défilé live.

Objectif : aider à la lutte contre le coronavirus

De nombreuses stars ont répondu à l’appel, à l’image de Karlie Kloss, Ashley Graham, Amber Valletta ou encore Hailey Bieber. Ce défilé, CR Runway se déroulera virtuellement, en partenariat avec l’Amfar. Cette fondation américaine qui finance la recherche contre le Sida vient de créer une nouvelle branche : l’AmfAR Fund to Fight Covid-19. L’objectif étant bien évidemment de soutenir la recherche de traitements contre le covid-19.

“Un petit moment d’espoir, d’inspiration et une connexion positive”

Pour Carine Roitfeld, l’évènement devrait permettre « d’offrir un petit moment d’espoir, d’inspiration et une connexion positive ». Si vous souhaitez assister au show, rendez-vous demain, vendredi 1er mai à 22 heures sur Youtube. Ce défilé virtuel de 30 minutes a pour titre « CR Runway with amfAR against covid-19 : Fashion Unites » et est réalisé par le cinéaste français Fabien Constant. Côté musique, les commandes sont laissées à Michel Gaubert. La présentation sera quant à elle aux mains de Derek Blasberg, animateur connu qui a l’habitude de piloter la mode et la beauté sur Youtube.

Les mannequins, confinés chez elles devront donc se coiffer et se maquiller seuls… sous les conseils avisés du coiffeur Sam McKnight et du maquilleur Tom Pecheux. Le défilé s’effectuera depuis leur domicile, avec des pièces de leur propre garde-robe, présélectionnées par Carine Roitfeld elle-même. Les designers et célébrités présents ne manqueront pas de diffuser de nombreux messages d’espoir pour aider le tout un chacun dans cette période difficile.