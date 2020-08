Mode et covid-19 : un masque fabriqué à partir de chutes de tissu Burberry

Décidément, les masques n’en finissent plus d’être à la mode ! C’est désormais le géant du luxe Burberry qui se lance dans la confection de masques en tissu à partir de chutes représentants sont indémodable imprimé tartan.

La course à la vente de masques de luxe démarre lentement

C’est la collection de masques Off-White qui aurait lancé la course aux masques griffés, semble-t-il. En effet, la marque de Virgil Abloh a récemment sorti une collection de masques devenus rapidement pièces de mode les plus recherchées sur internet.

Deux modèles Burberry disponibles

Burberry n’a donc pas attendu pour investir le terrain commercial du masque. Sur son site de vente en ligne, deux modèles sont désormais disponibles. Tous les deux en tissu iconique de la marque, ils font de Burberry l’une des premières marques de luxe à se lancer dans le commerce des masques de protection contre le coronavirus.

Un achat et une bonne action

Vous pouvez donc les commander en taille S, M ou L, et deux coloris différents s’offrent à vous : beige et bleu pâle. Une pochette de transport les accompagne dans un total respect des consignes d’hygiène. Vendus 100 euros, la marque précise toutefois que 20% de ce prix seront reversés au Fonds Communautaire Covid-19 de la Fondation Burberry. L’occasion de faire une bonne action… et un achat mode !