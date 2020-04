Le LVMH Prize 2020 sera équitablement réparti entre les huit finalistes

Le LVMH Prize 2020, au jury prestigieux (Rihanna, Virgil Abloh, Stella McCartney), qui devait se tenir à la Fondation Louis Vuitton à Paris le 5 juin, a été annulé à cause du coronavirus. Comme les années précédentes, ce jury devait élire le designer 2020. La somme de 300 000 euros sera répartie de manière équitable entre les huit finalistes.

Lancé par le groupe de luxe en 2013, la 7ème édition du LVMH Prize 2020 consacre les Jeunes Créateurs de Mode. C’est un concours de mode ouvert aux designers du monde entier, de moins de 40 ans, qui ont déjà monté au moins deux collections de prêt-à-porter. Le concours “met en lumière de nouveaux designers du monde entier et les accompagne dans le développement de leur entreprise”, précise Delphine Arnault, directrice générale adjointe de Louis Vuitton.

Le mécénat de LVMH en faveur de la jeune création de mode

Le lauréat du LVMH Prize reçoit de l’argent ainsi qu’un mentorat dans de nombreux domaines tels que la production, la distribution, l’image, la communication, le marketing, le développement durable, la propriété intellectuelle et le sourcing. Cette année, la crise du covid-19 et le grand confinement qu’elle a entraîné, auront raison de l’événement.

En revanche, de manière exceptionnelle compte-tenu des circonstances, la somme de 300 000 euros sera répartie équitablement entre les huit finalistes : Priya Ahluwalia (UK), Charaf Tajer (France), l’Américano-bulgare Emma Chopova et l’Anglaise Laura Lowena, Nicholas Daley (UK), Peter Do (USA), la Sud-Africaine Sindiso Khumalo, l’Indo-britannique Suupriya Lele et le Japonais Tomo Koizumi. Un fonds d’aide abondé entre autres par le Prix Karl Lagerfeld (150 000€) pourrait par ailleurs venir en aide aux marques lauréates des éditions précédentes.

Le groupe de Bernard Arnault sur tous les fronts

Depuis un an, le groupe LVMH s’est illustré à de nombreuses reprises par des dons record pour de grandes causes nationales. On se souvient du don de 200 millions de la famille Arnault, pour reconstruire Notre-Dame, ravagé par les flammes lors de l’incendie du 15 avril 2019, il y a exactement un an. Dans leur ensemble, les dons seraient de 901 millions d’euros, dont 21 % ont déjà été encaissés.

Depuis le début de la crise du coronavirus, le groupe a participé, grâce à son réseau et son implantation industrielle en Chine, à la mise en place d’un pont aérien pour acheminer du matériel médical. “C’est tout de même difficile de créer un pont aérien régulier avec la Chine”, précise Claude Martinez, le président de la branche parfums et cosmétiques de LVMH. “Nos chaînes de production ont été transformées en usine de guerre, on ne se pose plus du tout la question des profits en ce moment”, résume Claude Martinez.

Le groupe a commandé 260 respirateurs ainsi que plusieurs dizaines de milliers de blouses pour les soignants. Le groupe de Bernard Arnault a par ailleurs effectué un don de plusieurs dizaines de millions d’euros à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron. Enfin, la Grande Epicerie du Bon Marché (marque de LVMH) a offert 3200 chocolats à l’AP-HP pour les fêtes de Pâques.

Le luxe et la mode s’engagent dans la lutte contre l’épidémie

LVMH avait annoncé dès le début de la crise qu’il fournirait plusieurs millions de masques au personnel médical. Louis Vuitton a récemment transformé l’un de ses ateliers en une unité de fabrication de masques pour les soignants. Le groupe a produit du gel hydro-alcoolique en grande quantité, via trois de ses sites français de production de parfums et cosmétiques (Christian Dior, Guerlain et Givenchy), qu’il a ensuite distribué à de nombreux hôpitaux français.

Le mouvement a été suivi par de grands noms de l’industrie du textile. Alors que la Fashion Week à Paris, qui génère en général 440 millions d’euros de chiffre d’affaires, fut impacté par le coronavirus, les Fashion Weeks Homme et la semaine de la Haute Couture parisienne ont été annulées.