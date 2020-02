Nouvel An vietnamien, spectacle immersif, voitures du futur ou encore exposition Tolkien, ce ne sont pas les propositions d’activités qui manquent ce week-end ! À vous de faire votre choix parmi la sélection de la rédaction de Métropolitaine.

#1 Voitures du futur aux Invalides le temps d’un week-end

Vous êtes passionnés par les voitures, alors ne manquez pas l’exposition concept-cars et design automobile qui se tient du 29 janvier au 2 février au pied du Dôme des Invalides. Les plus belles voitures du futur se dévoilent à vous pour vous donner une idée de ce qui peut vous attendre dans les prochaines années !

#2 Festivités du Nouvel An Vietnamien au Pavillon Baltard

Tout le monde parle sans cesse du Nouvel An Chinois, mais avez-vous déjà festoyé à l’occasion du Nouvel an Vietnamien ? Samedi 1er février, rendez-vous au Pavillon Baltard de Paris pour profiter des nombreuses animations, spectacles, buffets et autres jeux organisés pour l’occasion. Pour ne rien manquer, faites un petit tour sur la page Facebook de l’évènement.

#3 Close, spectacle immersif, de retour à Paris ce week-end

Au Printemps 2019, ce spectacle avait rassemblé plus de 5000 spectateurs, jouant tous les soirs à guichets fermés. À partir du 28 janvier, Close est de retour dans le 11e arrondissement de Paris. Une expérience unique à vivre pour un spectacle vivant à 360°. En effet, Close, c’est bien plus qu’une simple pièce de théâtre puisque vous faites partie intégrante de l’histoire qui se déroule dans le Paris de 1918. Vous avez rendez-vous avec tous les artistes au cabaret le Phénix, dernier refuge de liberté et de folie en pleine période de grande guerre… On vous laisse imaginer la suite.

#4 Derniers jours de l’exposition Tolkien à la BNF

Que vous soyez fan ou juste curieux, ne manquez surtout pas les derniers jours de l’exposition Tolkien, à la Bibliothèque François Mitterrand de Paris. Pour l’occasion, l’établissement a mis les petits plats dans les grands, offrant aux Parisiens une immense rétrospective de l’œuvre du célèbre auteur du Seigneur des Anneaux. Dessins originaux, histoires, anecdotes, maquettes, parcours… tout est fait pour recréer l’univers fantastique et si riche de la Terre du Milieu. Prévoir deux bonnes heures, pour pouvoir profiter de chaque salle et découvrir les inspirations multiples d’un des auteurs européens les plus brillants de sa génération : mythologie nordique, catholicisme, Angleterre médiévale… Un monde enraciné, pour créer entièrement un univers féérique.