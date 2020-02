Sorties : notre sélection pour le week-end du 29 février

Le programme “sorties” de votre week-end du 29 février est sorti ! Salon de l’Agriculture et multiples expositions vous attendent et il y en a pour tous les goûts.

#1 Monet, Renoir, Chagall, voyages en Méditerranée à l’Atelier des Lumières

Et si on s’autorisait un petit avant goût d’été ? Sans plus attendre, rendez-vous à l’Atelier des Lumières, au coeur du 11e arrondissement de Paris pour l’exposition visuelle Monet, Renoir, Chagall, voyages en Méditerranée présentée du 28 février au 31 décembre 2020. De l’impressionnisme à la modernité, elle nous plonge dans les oeuvres d’une vingtaine d’artistes pour un magnifique panorama de la peinture française.

#2 Dernier week-end du salon de l’Agriculture

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y aller, le Salon de l’Agriculture vous attend pour un dernier week-end. Jusqu’au dimanche 1er mars, partez à la rencontre des agriculteurs, de leur production et de leurs animaux. Sur le thème « L’Agriculture vous tend les bras », cette édition tend à redorer le blason de l’agriculture française afin de séduire les jeunes générations.

#3 Christian Louboutin s’expose au Palais de la Porte Dorée

Après la superbe exposition du Musée des Arts Décoratifs “Marche & démarches” sur les chaussures à travers le temps, c’est un focus sur le designer Christian Louboutin que s’offre le Palais de la Porte Dorée du 26 février au 26 juillet 2020. L’artiste expose ainsi ses créations et inspirations dans une rétrospective intitulée « Christain Louboutin : l’Exhibition[niste] ».

#4 Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie au Musée Marmottan Monet

On reste dans une thématique « expositions » ce week-end pour aller découvrir celle que nous propose le Musée Marmottan Monet du 27 février au 5 juillet 2020. Pour la première fois, l’établissement revient sur le lien très fort entre Cézanne et les chefs-d’oeuvre des plus grands maîtres de la peinture italienne. Une jolie occasion pour se faire une autre idée de l’oeuvre du peintre.