Paris 9 : la nouvelle table italienne à tester de toute urgence 

Encore un restaurant italien ? Oui, mais là, c’est différent ! Uncino est la nouvelle adresse italienne dont tout le monde parle dans la capitale Au programme : une cuisine transalpine originale qui devrait rapidement séduire tous les Parisiens.

Une cuisine italienne réconfortante en provenance de l’ile d’Elbe

Ouvert avant le confinement, ce petit restaurant n’a malheureusement pas eu le temps de faire beaucoup parler de lui… à tort ! Petit par sa taille, il a tout d’un grand. En servant une cuisine italienne réconfortante et chaleureuse, ce micro-restaurant réussit l’exploit de se démarquer parmi les autres restaurants italiens de la capitale.

Ses spécialités s’articulent autour des recettes méconnues de l’île d’Elbe, au large de la Toscane. C’est là toute l’originalité et l’intérêt de cette merveille de restaurant. Derrière sa petite cuisine, le chef se réapproprie les codes et les coutumes de la « cucina povera » traduisez une cuisine d’amour et d’instinct qui se réalise avec très peu d’ingrédients, mais toujours de saison. Sans rien gaspiller, tous les arômes sont sublimés.

Cuisine généreuse et cuissons lentes

Dans l’assiette, une cuisine généreuse, des cuissons lentes et des assiettes qui sentent bon le terroir italien et les vignes. Ne passez surtout par à côté des spaghettis Martelli à l’araignée de mer, de l’effiloché de jarret de porc, réduction de jus de cerise, poulpe en deux cuissons et glaçage à l’encre de seiches. Enfin en dessert, ne manquez pas la panna cotta au basilic et confiture de tomates datterini.

Côté verre, vous pourrez vous laisser tenter parmi les 200 références de vins italiens et français que le sommelier connaît bien. Sans oublier les fameuses topinis, ces tapas transalpines à partager, des petites boules de pain frites servies avec de la charcuterie, de la purée de tomates et du pain.