Télétravail et coronavirus : comment faire face en tant que salarié ou chef d’entreprise ?

Alors que l’épidémie de coronavirus paralyse la planète, de nombreuses entreprises souhaitent continuer leurs activités. Pour beaucoup, le télétravail est la solution qui répond le mieux à leurs besoins tout en respectant les précautions sanitaires imposées par les instances gouvernementales. Cependant, s’adapter au rythme du télétravail en si peu de temps n’est pas forcément facile pour une entreprise. En effet, cette méthode de fonctionnement est relativement nouvelle et beaucoup de salariés et managers y sont encore étrangers. Face à cette crise sanitaire, les opérateurs technologiques, à l’image de Hub One, proposent des outils à destination des entreprises, ayant pour but d’accompagner les managers et les salariés pendant cette période particulière.

Les conseils de Hub One pour optimiser le télétravail

Face à la crise sanitaire induite par le Covid-19, les entreprises sont dans l’obligation de s’adapter. Les bureaux, désormais fermés, contraignent les salariés à changer leurs habitudes et à rester chez eux pour travailler. Autrement dit, il leur est demandé de travailler depuis un espace qui était autrefois un lieu de « vie privée ». Bien que cela puisse sembler presque « plus facile » que de travailler au bureau, les distractions sont nombreuses et le mélange entre vie privée et vie professionnelle est vite arrivé…

Afin d’éviter ces problèmes, Hub One propose différents conseils destinés aux salariés et aux managers afin d’affronter au mieux cette crise sanitaire. Tout d’abord, le groupe conseille aux télétravailleurs de s’aménager un espace de travail. En effet, le fait de posséder un espace agencé pour le travail évite les distractions et rappelle l’ambiance du bureau. De plus, le fait de s’imposer un espace de travail strict dans sa maison permet au salarié de conserver une routine habituelle, indispensable au bon déroulement d’une journée de télétravail. L’impression de s’installer dans un bureau permet inconsciemment au salarié de se couper en partie de l’idée qu’il travaille toujours depuis chez lui.

Ensuite, le fait de garder contact avec ses collègues constitue, selon le spécialiste de la Wifi en entreprises, une action majeure qui permet de bien commencer une journée de télétravail. Cela évite l’isolement, rentre dans cette « routine habituelle » qu’il est impératif d’instaurer et permet de continuer à mettre en place une cohésion d’équipe.

Hub One : la solution en ligne adaptée aux besoins

Afin d’aller plus loin que les simples conseils, Hub One propose également aux entreprises désireuses d’initier une transition vers le télétravail des solutions adaptées et un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement doit répondre aux besoins propres de chaque entreprise et de permettre d’instaurer la flexibilité nécessaire à la réussite d’un plan de télétravail général.