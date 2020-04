Un ballet 100% confiné… par les danseurs étoiles de l’Opéra de Paris 

Comme tous les sportifs de haut niveau, les danseurs et danseuses de l’Opéra de Paris ne s’arrêtent pas de s’entraîner, même confinés ! Ce qui n’a pas échappé au réalisateur Cédric Klapisch qui a décidé d’en faire une somptueuse vidéo.

Une vidéo réalisée par Cédric Klapisch

C’est une belle leçon d’espoir et de solidarité que nous proposent là les danseurs et danseuses de l’Opéra de Paris. Jeudi 16 avril dernier, le prestigieux établissement de danse a mis en ligne une vidéo réalisée par Cédric Klapisch, mettant en scène ces professionnels de la danse dans le but de rendre hommage à ceux qui luttent en première ligne contre la maladie.

Confinés mais toujours entraînés !

En toute simplicité, les images ont été tournées chez eux et nous dévoilent la grâce et la technique de ces danseurs qui s’exécutent sur la célèbre Danse des Chevaliers (n°13) extraite du ballet Roméo et Juliette. Cyril Mitilian est à l’origine de ce projet : « L’image était simple : les danseurs et les danseuses dans leur quotidien de confinés continuant à s’entraîner malgré les espaces exigus, la vie familiale, le manque des proches » déclare-t-il dans un communiqué de presse délivré par l’Opéra de Paris.

Lieux insolites et pas de deux

Salle de bain, cuisine, salon, terrasse ou même cave : tant de lieux insolites qui permettent aux artistes de s’exprimer et de réaliser de magnifique pas, en solo, en duo ou en trio. Côté musique, le directeur musical, Philippe Jordan et l’Orchestre de l’Opéra national de Paris ont donné leur accord pour l’utilisation de la Danse des Chevaliers comme il l’explique : « La musique puissante et lyrique de Sergueï Prokofiev, magnifiquement composée et dirigée, illustre bien trois sentiments que chacun où qu’il soit a ressenti face cet ennemi invisible : la peur, l’espoir, puis enfin une volonté de relever la tête et de venir à bout de cette situation dystopique ».

Comme nous vous le précisions plus haut, même s’ils sont confinés, les danseurs de l’Opéra de Paris doivent continuer à s’entraîner comme l’explique l’institution « Pas de répétitions ni de spectacle ne signifie pas que le danseur est en vacances ».