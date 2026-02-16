États-Unis : une sonnette connectée pourrait résoudre un kidnapping 

Une sonnette connectée comme pièce à conviction dans une affaire d’enlèvement ! Aux États-Unis, le kidnapping de la mère d’une présentatrice vedette secoue le pays depuis bientôt deux semaines À ce jour, on ne sait toujours pas où se trouve la dame et qui sont les ravisseurs. Mais le FBI a diffusé mardi dernier des images d’un individu masqué et armé qui semble manipuler la caméra de la porte d’entrée du domicile. Ces séquences pourraient être déterminantes.

Nancy Guthrie, 84 ans, a été enlevée dans la nuit du dimanche 1er février à son domicile de Tucson, en Arizona, par des individus non identifiés. Sa fille, Savannah Guthrie, est une figure très connue de la télévision américaine. Elle présente l’émission populaire matinale « Today » sur NBC News, lancée en 1952. C’est l’un des programmes les plus anciens encore à l’antenne aux États-Unis. L’histoire de ce kidnapping tient en haleine tout le pays depuis deux semaines, suscitant des milliers de commentaires sur Internet chaque jour. Des dizaines de journalistes et d’équipes de télévision affluent dans la banlieue où réside l’octogénaire pour couvrir l’affaire.

La caméra de la résidence a été déconnectée

Du sang correspondant à l’ADN de Nancy Guthrie a été retrouvé sur le porche de sa maison. Le FBI croit qu’elle est toujours en vie, car sa famille a reçu une lettre de rançon réclamant le versement d’une somme d’argent. Aussi, les autorités locales ont fait savoir la semaine dernière que la caméra de la sonnette située à l’extérieur du domicile de la vielle dame avait été déconnectée à 1H47, le dimanche 1er février. Une demi-heure plus tard, à 2H12, le logiciel avait détecté la présence d’une personne, mais aucune vidéo n’était disponible. Le shérif du comté de Tucson a expliqué que la caméra n’enregistrait plus de vidéos faute d’abonnement actif au service associé à l’appareil.

Le FIB a publié des images enregistrées par la caméra de la sonnette connectée

Mais le mardi 10 février, le directeur du FBI, Kash Patel, a publié des images en noir et blanc montrant un individu armé, masqué et ganté, s’approchant de la porte le matin des faits. Portant une veste zippée, avec un sac au dos, l’homme encagoulé s’arrête d’abord sur le perron de la maison. Il s’approche ensuite de la porte d’entrée de Nancy Guthrie, puis tente de manipuler la caméra pendant plusieurs secondes. Il finit par s’éloigner, mais pour revenir peu après avec des plantes, dont il se sert pour recouvrir la caméra. Kash Patel explique que ces images ont été récupérées à partir de « données résiduelles situées dans des systèmes back-end ». Autrement dit, il s’agit de fragments stockés sur des serveurs distants, alors même que l’appareil était censé être hors ligne.

Les données ne sont pas supprimées instantanément, même sans abonnement

La caméra installée au domicile de Nancy Guthrie appartient à la gamme Nest, rachetée par Google en 2014. Comme la plupart des sonnettes connectées, elle ne dispose pas d’un stockage interne important. Ainsi, la firme californienne envoie la plupart des séquences vers ses centres de données aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Elle précise qu’une caméra peut continuer à transmettre des images vers ses serveurs même quand il n’y a pas d’indicateur à l’écran, après sa déconnexion.

Aussi, Google souligne que les données ne sont pas supprimées instantanément, même sans abonnement. Par conséquent, elles sont toujours disponibles, mais disparaissent après un certain temps. Les forces de police doivent donc intervenir avant la suppression, pour récupérer les « résidus ». C’est ce qu’a fait le FBI apparemment.

Une sonnette connectée permet de répondre, à quelqu’un qui sonne à la porte, depuis n’importe quel endroit au monde

Pour rappel, les sonnettes connectées sont des dispositifs de sécurité à domicile, permettant d’être alerté quand quelqu’un sonne à la porte et d’y répondre depuis n’importe quel endroit dans le monde, sur son smartphone via l’application dédiée. On peut ainsi répondre à un proche, venu nous voir, depuis sa chambre, son bureau au travail ou son hôtel de vacances. Il est également possible de donner des instructions à un livreur ou encore d’éconduire un importun. Certains systèmes peuvent même repérer la présence d’un colis ou signaler la présence d’un intrus.

Les sonnettes connectées se composent, selon les modèles, d’un ou deux boîtiers. Le premier, qu’on installe devant la porte d’entrée (à la place de la sonnette classique) comprend un bouton poussoir, un micro et une caméra. L’autre module, équipé d’un haut-parleur et parfois d’un écran, est placé à l’intérieur du domicile. Chaque modèle est accompagné d’une application gratuite à télécharger. De grandes marques comme Xiaomi, Philips, Ring ou encore Google Nest proposent des sonnettes intelligentes et bien d’autres équipements de ce type, comme les serrures connectées.