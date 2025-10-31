Halloween : Les Esprits de la Forêt hantent l’Espace Rambouillet

Pendant les vacances de la Toussaint, l’Espace Rambouillet accueille le public dans une atmosphère mystérieuse pour Halloween, avec le retour de l’évènement « Les Esprits de la Forêt ». Ce spectacle féerique mêle animations, déambulations de personnages magiques et parcours lumineux. Une sortie à ne pas manquer !

Pour la troisième année, les vacances de la Toussaint à l’Espace Rambouillet se mettent sous le signe de la nature et de la magie. Du 18 octobre au 2 novembre 2025, les « Esprits de la Forêt » font leur retour pour Halloween. Dans le cadre de cet événement féerique, le public est invité à aller à la rencontre des peuples, animaux et esprits de la forêt, et à découvrir les contes et légendes d’automne dans une atmosphère mystérieuse.

L’Espace Rambouillet propose de rencontrer les créatures fantastiques qui peuplent la forêt

Au cours de cette grande célébration de la nature, les esprits de la forêt vont prendre vie comme le faisaient autrefois les peuples primitifs durant des rituels. Lieu magique et envoûtant, où se cachent des créatures fantastiques et de nombreux mystères, la forêt regorge de mythes et de légendes qui abreuvent notre imagination depuis l’aube des temps. Elle ouvre ses entrailles pour laisser voir les esprits et créatures fantastiques qui la peuplent : elfes espiègles, trolls, enchanteresses, druides, princesses, cavaliers et même les nouveaux habitants du parc, les loups.

Un parcours lumineux et végétal fantasmagorique

Au cours de cette joyeuse farandole, parents et enfants pourront également écouter des contes pleins de magie, admirer des danses folkloriques, des rivières de feu et des cavaliers fascinants, dans le cadre de spectacles équestres. Ce sera en outre l’occasion de se transformer en esprit de la forêt, en portant du maquillage fluorescent, et d’évoluer dans un parcours lumineux et végétal fantasmagorique, comprenant notamment des trampolines géants illuminés. Tout ce qu’il faut pour passer un moment hors du temps.

Des spectacles nocturnes et poétiques

L’Espace Rambouillet proposera par ailleurs des spectacles nocturnes et poétiques, après le coucher du soleil, quand le parc s’anime sous les invocations d’une enchanteresse. Cette ode aux esprits de la nature, dans un univers parallèle, donnera à voir les loups dans le parc et une nouvelle piste lumineuse au clair de lune pour atteindre leur tanière. Le visiteur se retrouvera au milieu de jeux d’ombres et de lumières qui font apparaître des créatures merveilleuses.

L’Espace Rambouillet fermera ses portes à la fin des vacances d’automne

Au total, une quinzaine d’animations vous attendent, dont des jeux, des déambulations de personnages, des spectacles et des ateliers qui plongent les familles dans un univers à la frontière du rêve. Toutes les animations traditionnelles de l’Espace Rambouillet restent accessibles au cours de cet événement annuel. Notamment le petit train forestier pour approcher au plus près les animaux de la forêt, l’aire de jeux « Mission Forêt », la démonstration de rapaces en vol et la forêt d’Émile l’Écureuil. L’entrée est gratuite pour les moins de 3 ans, coûte 16 € pour les 3-11 ans et 20,50 € pour les 12 ans et plus. Le parc fermera ses portes à la fin des vacances d’automne pour une trêve hivernale.