Jack l’Éventreur : pourra-t-on un jour résoudre le mystère ?

Le mystère entourant l’identité de Jack l’Éventreur, le tueur de prostituées de Whitechapel, va-t-il être enfin résolu plus de 137 ans après les faits ? De récentes analyses ADN menées sur un châle attribué à l’une de ses victimes accusent Aaron Kosminski, un barbier polonais déjà suspecté à l’époque d’être le tueur de prostituées de Whitechapel. Mais des experts mettent ces nouvelles conclusions en doute.

Plus de 130 ans après ses meurtres, le tueur connu sous le nom de Jack l’Éventreur (« Jack the Ripper » en anglais) reste une énigme fascinante et insaisissable, même à l’ère de l’ADN et des technologies d’analyses modernes. Cependant, de récentes analyses ADN effectuées sur un châle qui aurait appartenu à l’une des victimes pointent les soupçons en direction d’Aaron Kosminski, un barbier polonais déjà suspecté à l’époque des meurtres.

Jack l’Éventreur a égorgé et éventré ses victimes

À l’automne 1888, le quartier de Whitechapel (est de Londres) a été le théâtre d’une série de crimes particulièrement violents. Cinq prostituées (Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly) ont été égorgées et éventrées par un inconnu. La presse a fini par donner au meurtrier le surnom de Jack l’Éventreur ou « Jack The Ripper ». Aucune condamnation n’a été prononcée puisque le tueur en série n’a jamais pu être identifié.

Même aujourd’hui encore, malgré des milliers d’heures d’enquête et des générations de détectives et d’historiens, le mystère reste entier. Ce qui contribue à faire de Jack l’Éventreur une énigme qui fascine. Ce personnage presque mythique de l’ère victorienne a inspiré plusieurs livres, films et documentaires. Aussi, Whitechapel attire de nos jours des foules de curieux venus du monde entier pour interroger les guides sur l’identité du tueur et les motivations qui ont conduit aux cinq crimes.

Aaron Kosminski aurait été protégé par les francs-maçons

Comme souligné plus haut, les analyses récentes relancent le débat autour d’Aaron Kosminski, un émigré et barbier polonais de 23 ans qui souffrait de schizophrénie paranoïde. Cet homme faisait déjà partie des suspects à l’époque des meurtres. En 2023, le détective privé Russell Edwards avait aussi suspecté le Polonais après qu’on a prétendument identifié son ADN sur le châle ensanglanté retrouvé sur le corps de Catherine Eddowes, la quatrième victime. Selon lui, Aaron Kosminski a tué pour des rituels. Il aurait eu des liens avec les francs-maçons, qui l’auraient protégé des forces de l’ordre.

La science ne résoudra sans doute jamais le mystère de Jack l’Éventreur

Si la nouvelle découverte relance l’intérêt du public et peut-être l’enquête, plusieurs spécialistes appellent à la prudence. Ces experts relèvent que les analyses réalisées reposent sur l’ADN mitochondrial, une technique qui ne permet pas d’identifier formellement un individu, mais seulement d’établir une correspondance partielle entre profils familiaux.

De plus, ils remettent en cause l’authenticité du châle utilisé comme preuve, car l’objet n’a jamais été certifié comme provenant directement d’une scène de crime. Face à ces incertitudes, des chercheurs affirment que la science seule ne suffira sans doute pas à lever le voile sur cette énigme criminelle.

Plusieurs autres théories existent

Notons que plusieurs autres hypothèses ont déjà été émises. Certains historiens ont accusé Walter Sickert, un peintre et graveur d’origine allemande, d’être Jack l’Éventreur, parce qu’il prétendait notamment avoir vécu dans le même logement que lui. En 2023, l’arrière-arrière-petite-fille d’un policier britannique qui a participé à la traque de Jack l’Éventreur, Sarah Bax Horton, assurait que le meurtrier était un certain Hyam Hyams, un fabricant de cigares.

En 2015, un chirurgien britannique, Wynne Weston-Davies, avait allégué que le tueur de Whitechapel était un journaliste chargé de la rubrique « fait divers » de son journal, Francis Spurzheim Craig. D’autres théories suggèrent que le tueur est un membre de la noblesse britannique, un écrivain célèbre comme Lewis Carroll et même une femme…