Allemagne : un parc Astérix va ouvrir près de Leipzig 

Le 2 décembre, la Compagnie des Alpes a annoncé l’ouverture dès 2026 d’un parc Astérix près de Leipzig, en Allemagne. Cette implantation constituerait la première de la marque hors de France. Le parc Astérix prépare en parallèle l’avenir avec un plan d’investissement de 250 millions d’euros d’ici 2030. Objectif : intégrer le top 5 des parcs d’attractions européens. Il est 8e actuellement et 2e en France derrière Disneyland Paris.

Le 2 décembre, la Compagnie des Alpes, le propriétaire du parc Astérix, a annoncé qu’un parc d’attractions allemand, Belantis, sera transformé en parc Astérix d’ici à cinq ans. Elle prévoit un développement progressif, avec l’ouverture de la première zone thématique (autour d’Idéfix) au printemps 2026, puis un second espace en 2027, avant une transformation complète du site étalée sur la période 2030–2031. S’il arrivait à terme, ce projet constituerait la première implantation de la marque hors de France. Le parc Astérix se trouve à Plailly, une commune à 35 km au nord de Paris.

Le parc Astérix allemand situé sur un emplacement stratégique

Acquis en avril 2025 par la Compagnie des Alpes, Belantis est un parc d’attraction situé près de Leipzig et non loin de Dresde et Berlin. Il offre une emprise foncière importante, avec plus de 80 hectares détenus en pleine propriété, dont une réserve de 41 ha disponibles. La Compagnie des Alpes estime le potentiel du site à près de 900 000 visiteurs par an une fois la métamorphose achevée, contre environ 300 000 actuellement. Elle compte en faire un lieu majeur du divertissement familial dans l’est de l’Allemagne. Avec ce site, la société espère aussi intégrer le top 5 des parcs d’attractions européens. Le parc Astérix est 8e actuellement et 2e en France derrière Disneyland Paris, avec 2,9 millions de visiteurs cette année.

En Allemagne, le parc Astérix n’est pas en terrain inconnu

L’Allemagne possède l’un des marchés de parcs d’attractions les plus développés d’Europe. Aussi, en matière de bande dessinée, c’est le deuxième marché d’Astérix derrière la France. Outre-Rhin, les personnages de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo sont aussi connus qu’en Hexagone. Dans ce pays, les noms des Gaulois changent pour adapter l’univers de la BD au public germanophone. Ainsi, Panoramix devient Miraculix, et Abraracourcix se transforme en Majestix. Cette intégration culturelle ancienne constitue un pont naturel pour l’ouverture du futur parc Astérix.

La Compagnie des Alpes prépare la saison hivernale

L’expansion internationale du parc Astérix a été annoncée au moment où la Compagnie des Alpes publiait des résultats financiers annuels records. Sur l’exercice 2024/2025, son bénéfice net progresse de près de 16 % pour atteindre 107 millions d’euros. Le chiffre d’affaires, lui, grimpe à 1,4 milliard d’euros, porté par une croissance significative des activités ski et loisirs. Le groupe enregistre également une croissance des réservations d’hiver. C’est de bonne augure car il prépare activement la saison hivernale 2025-2026 avec son Noël Gaulois, programmé du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Depuis le 12 novembre, la société remplace les installations d’Halloween (citrouilles, bottes de paille) par un décor de neige, incluant environ 1000 sapins, dont un sapin central de 11 mètres.