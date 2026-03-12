Lyon : Westfield La Part-Dieu se transforme en un théâtre immersif

Le centre commercial Westfield La Part-Dieu à Lyon accueille, du 21 au 25 avril 2026, un théâtre immersif et sonore baptisé « Au nom des arbres ». Mise en scène par Roland Auzet, cette création artistique interroge les enjeux contemporains liés à la protection du vivant et interpelle sur la question de l’engagement. Elle s’inscrit dans la stratégie du centre visant à renforcer son positionnement comme lieu de vie hybride, au-delà de sa fonction commerciale.

Du mardi 21 au samedi 25 avril 2026, la Place Centrale de Westfield La Part-Dieu se transformera en scène immersive avec la création artistique « Au nom des arbres », imaginée par l’écrivain Laurent Gaudé et mise en scène par Roland Auzet. Cette pièce de théâtre in situ repose sur une dramaturgie sonore et mobile permettant aux visiteurs de vivre directement l’expérience à tous les étages. Elle interroge les enjeux contemporains liés à la protection du vivant et invite chaque client à questionner son engagement.

Un spectacle inscrit dans le cadre d’un programme culturel programmé tout au long de l’année par Westfield La Part-Dieu

Concrètement, trois acteurs joueront dans les espaces du centre commercial, tandis qu’une narration sonore sera diffusée aux spectateurs via casque audio et application mobile. Il s’agit donc d’un spectacle hybride (scénique et audio ou vidéo) reçu sur smartphone. Cette approche permet au visiteur de composer son propre parcours narratif et de profiter d’une expérience personnalisée, tout en profitant de la mobilité et de l’immersion. Le spectacle s’inscrit dans le cadre d’un programme culturel programmé tout au long de l’année par Westfield La Part-Dieu. Il vise à connecter visiteurs et publics autour d’initiatives artistiques partagées, en s’appuyant sur la fréquentation et la centralité du site.

Plus grand centre commercial de France en nombre de commerces

Depuis plusieurs années, Westfield La Part-Dieu met en place des parcours culturels en partenariat avec des artistes et des musées lyonnais. Il organise notamment des expositions et des installations d’œuvres. Ces initiatives doivent faire du centre commercial un lieu d’expérience, où le commerce dialogue avec la culture. Elles renforcent l’attractivité du site, qui accueillent chaque année 32 millions de visiteurs. Avec ses 310 enseignes, près de 65 restaurants et points de restauration et plus de 5 400 collaborateurs, c’est le plus grand centre commercial de France en nombre de commerces et l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe. Véritable « ville dans la ville », c’est aussi l’un des pôles économiques et commerciaux les plus importants de la métropole lyonnaise.

Westfield La Part-Dieu, plus qu’un simple lieu de shopping

Idéalement situé et parfaitement connecté aux transports en commun, entre la gare Part-Dieu et l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Westfield La Part-Dieu attire une clientèle bien au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa zone de chalandise est estimée à plus de 1,4 million de personnes. Outre le shopping, le succès de ce pôle commercial repose sur une offre de restauration variée pour satisfaire tous les goûts : plats végétariens, spécialités internationales et snacking équilibré. A la diversité des menus s’ajoutent des activités de détente comme les cinémas multiplexes, les espaces de jeux et les ateliers éphémères, qui transforment le passage dans le centre commercial en une sortie culturelle et sociale.