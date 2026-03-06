Littérature : Freida McFadden fait un carton avec « La locataire »

Freida McFadden a publié, le mercredi 11 février, son nouveau roman « La locataire » (titre original : The Tenant). Le thriller s’est rapidement hissé au sommet des classements, devenant numéro 1 des ventes sur Amazon, peu après son lancement. C’est également le plus gros succès de librairie du moment. Cette nouvelle œuvre suit Blake, un homme ruiné qui loue une chambre à Whitney, une jeune femme charmante. Mais celle-ci va devenir une menace psychologique inquiétante pour son couple.

Après le succès mondial de « La femme de ménage » et de sa suite, Freida McFadden, revient en force dans les librairies. Le phénomène de librairie américain a fait paraître, le 11 février 2026, un nouveau thriller intitulé « La locataire » (titre original : The Tenant). Dès les premiers jours de sa parution, le roman a trusté le classement des ventes de livres sur Amazon, aux côtés d’autres œuvres de la romancière. Il a aussi occupé la 1ère place réservée aux nouveautés les plus attendues.

La locataire réalise une performance exceptionnelle depuis sa parution

Selon les données de Amazon.fr, le livre affichait cette semaine une performance exceptionnelle dans plusieurs catégories. Il occupait la 4e place du top 100 de l’ensemble des livres vendus sur la plateforme, la 2e en « Romans et littérature », « Science-fiction, crime et policier » ainsi qu’en « Crime et enquête ». Par ailleurs, il bénéficiait d’une note de 4,4 sur 5 étoiles basée sur plus de 9 000 avis de lecteurs. Ces classements et appréciations soulignent son aspect « addictif » et ses nombreux rebondissements.

La locataire installe un huis-clos et une lecture étouffante

Publié en France aux éditions City et disponible à moins de 23 euros sur Amazon, « La locataire » s’inscrit dans la droite ligne des précédents thrillers de l’autrice américaine de 44 ans. Dans ce livre, Freida McFadden installe encore ses personnages dans un huis-clos, qui rend la lecture étouffante. Le roman repose sur un suspense psychologique, des situations macabres et une tension lente, plutôt que sur des retournements spectaculaires. Il exploite les thèmes de la destruction mentale, de la paranoïa et des secrets sombres.

Un loup (ou plutôt une louve) dans la bergerie

Dans La locataire, Freida McFadden plonge le lecteur dans le quotidien de Blake Porter, un homme financé à Krista et qui vient d’être licencié. Pour s’en sortir, il décide de louer une chambre de leur somptueuse résidence à Manhattan à Whitney. Cette locataire en apparence parfaite va rapidement créer une atmosphère étouffante et cauchemardesque. En proie à des bruits troublants pendant la nuit et à des manipulations, Blake Porter commence à perdre pied. Le suspense sera maintenu jusqu’à la dernière page (400 pages au total), au bout de faux-semblants et de révélations déstabilisatrices.

Freida McFadden publie régulièrement des romans depuis 2022

La Locataire est une œuvre qui plaira aux amateurs des thrillers domestiques par sa tension savamment distillée, ses rebondissements bien sentis et son écriture fluide. Avec cette œuvre, Freida McFadden démontre encore une fois qu’elle maitrise les codes du genre. Auteure spécialisée dans les thrillers psychologiques, l’Américaine s’est notamment imposée avec « La Femme de Ménage » (2023), « La Psy » (2022), « La Prof » (2024) et « The Boyfriend » (2025). Elle fera paraître prochainement L’Intruse (mai 2026) et Dear Debbie (octobre 2026).