Les anciennes générations s’en souviennent encore : le célèbre « bottin » ou également appelé « annuaire téléphonique » contenant les numéros de téléphone des particuliers signe ses derniers instants. En effet, les derniers exemplaires ont été distribués en décembre 2019… pour la toute dernière fois.

Une espèce en voie de disparition

Depuis l’avènement du Minitel et ensuite d’Internet, le bottin version papier était une espèce en voie de disparition depuis de nombreuses années déjà. Et pourtant, il tenait bon ! Jusqu’à ce fameux mois de décembre 2019. La société Solocal (ex-PagesJaunes) a finalement décidé de s’en séparer. En ce qui concerne l’annuaire des Pages Jaunes qui rassemblent les numéros de téléphone des professionnels, ils devraient être distribués pour la dernière fois en décembre 2020.

Dans les grandes villes, une distribution déjà interrompue

Créé en 1880, il fut imaginé des années plus tôt par un certain Sébastien Bottin. Au début des années 2000, c’est plus de 57 millions d’exemplaires qui étaient distribués chaque année, contre à peine 9 millions cette année. Si vous habitez des villes comme Lyon ou Paris, vous ne serez pas étonné de ne plus en voir depuis déjà de nombreuses années. En effet, les distributions dans les grandes villes ont déjà été interrompues.

Commandez-le, il est vintage !

Pas de panique cependant, si vous êtes vraiment attachés à ce format papier, l’édition 2019 devrait rester valable plusieurs années comme le confirme la société éditrice : « Ils ont une durée de vie bien plus longue qu’on ne le pense, environ quatre ou cinq ans, car il n’y a pas tant de personnes ou de sociétés qui changent de numéros de téléphone chaque année » précise Isabelle Lascombe, directrice des annuaires imprimés chez Solocal. Et si vous avez l’âme d’un collectionneur, vous pouvez même le commander en ligne, il est gratuit !