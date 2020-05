Confinés et connectés : les chiffres post-confinement

Lundi 11 mai. Nous y sommes, la période post-confinement a commencé. L’occasion de faire un petit bilan sur les chiffres d’une France confinée et connectée pendant près de sept semaines.

Hausse de 36% du temps d’utilisation d’internet

Apéro-visio avec ses proches, Facetime, chaîne d’information en continu, télétravail, Netflix… une chose est certaine, pendant le confinement, les Français sont restés 100% connectés et Internet a occupé une grande place dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Médiamétrie a mené l’enquête, et les chiffres sont éloquents : le temps d’utilisation d’Internet était en moyenne de 2h50 sur la seconde quinzaine de mars, soit une hausse de 36 % par rapport à mars 2019 !

Réseaux sociaux et médias : les grands gagnants

La hausse est plus marquée « sur les ordinateurs et les tablettes, qui sont les écrans privilégiés à domicile » comme l’explique Bertrand Krug, directeur du département internet de Médiamétrie au Figaro. Pendant le confinement, les usages ont changé et certains services ont été plus sollicités que d’autres.

Vous vous en doutez, les grands gagnants ne sont autres que les réseaux sociaux et les médias. C’est ainsi le besoin de rester informé qui s’est montré le plus important pendant cette période inédite. Selon l’étude Médiamétrie, les sept principaux sites d’information ont gagné de février à mars entre 900.000 et 1,3 million de lecteurs quotidiens. Et c’est Franceinfo qui remporte la palme d’or avec une hausse de 40% d’audience entre le mois de février et le mois de mars. Le Figaro a également connu une belle évolution puisque le site compte aujourd’hui près de 3,7 millions de lecteurs quotidiens contre 2,7 millions le mois précédent.

La presse locale est également gagnante. L’information de proximité a montré son intérêt auprès des Français. France Bleu entre dans le top 50 des sites les plus populaires.

WhatsApp et Tik-Tok en tête

Côté communication, c’est l’application de messagerie instantanée WhatsApp qui arrive en tête. l’application a gagné 2,8 millions d’utilisateurs quotidiens. Même les séniors s’y sont mis, pour avoir la possibilité de prendre des nouvelles facilement (et souvent en visio) de leurs proches. Tik-Tok a également gagné en notoriété avec une ascension fulgurante de 37% d’utilisateurs en plus sur le mois de mars. Enfin, YouTube en sort également grandi et voit ses audiences augmenter de 2,2 millions depuis février.

Avec le télétravail, beaucoup de Français ont découvert un autre outil bien pratique : Zoom. Écoliers, collégiens, lycées, étudiants continuent d’apprendre par internet et bon nombre d’entre eux utilisent cet outil de visioconférence. Une question reste en suspend : est-ce cette utilisation quotidienne va perdurer ?