L’un des deux Daft Punk prépare un ballet pour l’Opéra de Bordeaux

Nous vous avions annoncé la nouvelle il y a six mois : les Daft Punk se sont séparé. Mais l’un des deux membres du groupe d’électro composera la musique d’un ballet pour l’Opéra de Bordeaux.

Le 22 février dernier, les stars de l’électro française ont fait l’effet un coup de tonnerre en annonçant leur séparation. Et désormais, l’un des deux membres de Daft Punk, Thomas Bangalter, fait le grand saut de la carrière solo. Il doit composer la musique de Mythologies, le prochain ballet de l’Opéra national de Bordeaux. L’office de tourisme de la cité girondine en a fait l’annonce sur Twitter. Une création originale dirigée par le chef d’orchestre Romain Dumas et chorégraphiée par Angelin Preljocaj. Les représentations se dérouleront du 1er au 10 juillet 2022.

« Il s’y est mis tout de suite, il a commencé à proposer des compositions, petit à petit ça s’étoffe (…) On est ravis, très excités, ça correspond exactement à ce dont on avait envie : casser les frontières, casser les codes, montrer qu’un orchestre symphonique peut jouer une musique actuelle d’un compositeur d’aujourd’hui » s’enthousiasme Olivier Lombardie, administrateur général de l’Opéra National de Bordeaux.

Pour cette pièce, une vingtaine de danseurs de la compagnie d’Angelin Preljocaj et du ballet de l’Opéra de Bordeaux sont engagés pour cette chorégraphie organisée en « plusieurs pièces sur les grands thèmes de la mythologie grecque et antique ».

De quoi donner l’envie de faire une excursion dans la citée girondine, mais qui provoque tout de même un petit pincement au coeur, car cette annonce entérine définitivement la séparation des deux Daft Punk, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo.

Pour les plus nostalgique des chefs d’oeuvre de la french touch, comme Around the world, Get Lucky ou encore Harder, Better, Faster, Stronge, on vous republie la vidéo intitulée Épilogue dans laquelle les Daft Punk annonçaient leur séparation .