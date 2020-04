Confinement J-27 : Radiohead offre un concert en ligne chaque semaine

Le couperet est tombé hier, le confinement devrait se terminer le lundi 11 mai prochain. Il reste donc 27 petits jours à attendre avant de pouvoir remettre le nez dehors pour faire autre chose que ses courses… L’occasion de savourer tous les cadeaux offerts par le sacro-saint internet !

C’est le groupe de rock Radiohead qui profite de cette période de confinement pour faire plaisir à ses fans (et aux autres bien sûr). Jusqu’à la fin du confinement, les membres du groupe britannique ont mis en place l’accès à un concert hebdomadaire gratuit. Ce rendez-vous s’ajoute aux autres cadeaux de Thom Yorke et ses comparses, qui laissent aussi l’accès libre à l’ensemble de leur discographie ainsi qu’à de nombreuses archives.

Toutes les semaines, ne manquez pas votre rendez-vous musique ! Des vidéos de concerts provenant directement de leur site seront mises en ligne gratuitement sur YouTube. « Maintenant que vous n’avez plus d’autre choix, que vous ayez envie de passer une soirée tranquille à la maison ou non, nous vous présentons le premier d’une liste de plusieurs concerts de la Radiohead Public Library que nous publierons sur la chaîne YouTube de Radiohead » déclare le groupe britannique sur son compte Instagram. « Nous en dévoilerons un par semaine jusqu’à ce que les restrictions liées à notre situation actuelle soient levées, ou que nous n’ayons plus de show à vous proposer », ajoute-t-il.

Jeudi 9 avril dernier, c’est le concert Live From a Tent in Dublin qui était mis à l’honneur. Et le groupe n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne les surprises ! En décembre 2019, les membres de Radiohead avaient publié l’ensemble de leur discographie sur YouTube, en accès gratuit. Thom Yorke, le leader avait également rendu publiques plus de 17 heures d’enregistrement de sessions studio de l’album Ok Computer .

Alors, on se replonge dans les années 1990 ?