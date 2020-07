Salles de spectacles : Roselyne Bachelot voudrait voir « desserrer » les contraintes sanitaires

La nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot a dit jeudi vouloir œuvrer pour que soient allégées les règles sanitaires actuellement imposées aux salles de spectacle et lieux culturels.

De retour dans le grand bain de la politique qu’elle avait quitté en 2012, Roselyne Bachelot donnait sa première interview ce 9 juillet en tant que ministre de la Culture, sur France Inter. Et la gestion de l’impact de la crise du coronavirus est désormais la priorité rue de Valois. Car l’enjeu est de taille, et c’est la survie de tout un pan du secteur culturel qui est désormais en jeu.

« On donne à la culture des consignes extrêmement précises qui sont antinomiques avec la survie de ces outils culturels. Si on a un spectateur sur trois, on ne peut pas faire fonctionner les théâtres ». Pour la ministre, ces mesures sont d’autant plus absurdes qu’a contrario, les Français sont « à touche-touche dans le métro ».

Dans le cadre du déconfinement, certains allègements avaient déjà été mis en place par son prédécesseur, Franck Riester : depuis le 21 juin, la limitation à 50% de la capacité des salles a été supprimée, autorisant les « groupes » (un couple, un groupe d’amis) à s’asseoir côte à côte, mais en veillant bien à conserver un siège vide avec les autres spectateurs.

La pression est particulièrement forte pour la nouvelle ministre, car c’est la viabilité économique de centaines d’institutions culturelles qui est en jeu : « J’espère aller vite avec le ministre de la Santé et les autorités sanitaires pour qu’on desserre cette contrainte et qu’on permette aux salles de spectacle, et aux autres éléments de spectacles comme les parcs à thème ou d’autres manifestations de ce type, d’atteindre la viabilité économique. »

Un « retour à la normale » est-il donc à prévoir dans les prochaines semaines ? Rien n’est moins sûr. La ministre de la Culture a reconnu qu’il serait « difficile » de voir des salles de concert, de théâtre ou de cinéma pleines immédiatement. Un allégement des contraintes.

.@R_Bachelot ministre de la Culture : “Je suis quelqu’un qui sort tous les soirs, j’ai vécu ce confinement comme une souffrance intense; je dis : ‘Retournez dans les #musées‘, et nous voulons hâter la création de #cinéma français” #le69inter pic.twitter.com/zacnQKjstk — France Inter (@franceinter) July 9, 2020

En attendant Roselyne Bachelot a invité les Français à réinvestir les autres lieux de culture : « Je veux dire à ceux qui nous écoutent: retournez dans les musées, retournez visiter les joyaux du patrimoine, tout ça est rouvert depuis la mi-mai de façon échelonnée. Le Louvre a rouvert lundi dernier, j’ai visité le Louvre, on voit les techniques de sécurité qui sont respectées, on visite même le Louvre de façon plus confortable ».

Cet été, où que vous passiez en vacances, c’est le moment ou jamais de soutenir les théâtres, les salles de spectacles, ou encore les petits musées. Mention spéciale au musée Rodin dont nous vous parlions il y a quelques jours, magnifique lieu qui fonctionne sans argent public, mais désormais en péril économique.