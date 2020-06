Vacances et déconfinement : les festivals maintenus cet été 

Alors que l’épidémie de covid-19 semble bel et bien reculer selon les dires de l’OMS et du ministère de la Santé, les Français ont désormais le droit de songer à leurs vacances d’été et aux petits plaisirs qui vont avec. Tour de France des festivals qui sont maintenus.

Théâtre, opéra, expositions, cinéma… le confinement aura eu raison de la plupart des manifestations et évènements culturels de la saison et de l’été à venir. Mais certains ont réussi à se maintenir, en repensant les conditions d’accueil ou en faisant le choix du virtuel.

#1 Le Champs-Élysées film Festival du 9 au 16 juin

Malheureusement pour son édition 2020, cet évènement dédié au cinéma en plein air n’aura pas lieu sur la plus belle avenue du monde, mais en ligne. Pour l’occasion, une plateforme vient d’être créée pour permettre au public d’accéder à l’intégralité des courts-métrages et des longs-métrages sélectionnés. Disponibles en accès limité, ils suivront une grille de programmation fidèle aux précédentes éditions. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de créer votre compte depuis le site du festival.

#2 Le Festival des forêts de Compiègne du 19 juin au 15 juillet

Sur le site de l’évènement, les organisateurs précisent que « Pour sa 28e édition, le Festival des forêts de Compiègne se réinvente ». Des « bains de forêts musicaux » vont ainsi être organisés en prenant toutes les précautions sanitaires possibles : des groupes de vingt personnes effectueront un parcours de trois heures dans les bois, pour découvrir un concert privé exceptionnel. Une expérience puissante à vivre dans la forêt de l’Oise.

#3 Le Festival du film romantique de Cabourg (à confirmer fin août)

Si la plupart des festivals estivaux ont dû annoncer leurs annulations, celui de Cabourg a réussi à trouver une solution pour contenter tout le monde. Ainsi, la 34e édition de la manifestation initialement prévue du 10 au 14 juin est reportée au mois d’août et aura lieu… directement dans la voiture des festivaliers ! Les films en compétition pourront être visionnés par les festivaliers directement depuis le cockpit de leur voiture. Façon cinema en plein air à l’américaine, pas mal non ?

#4 Le Festival du film francophone d’Angoulême (entre fin août et début septembre)

Comme l’ont précisé les délégués généraux Marie-France Brière et Dominique Besnehard, ce festival se déroulera « dans des conditions de sécurités sanitaires drastiques ». Les spectateurs pourront ainsi découvrir de nombreux films dont plusieurs longs-métrages programmés à la Semaine de la Critique de Cannes 2020. Les dates sont encore à confirmer.