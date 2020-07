Ils sont pour certains mondialement connus : Christophe Michalak, Pierre Hermé ou encore Anne-Sophie Pic se réunissent dans l’écriture d’un livre de recettes dont la totalité des bénéfices sera reversée à une association caritative qui entend aider les familles précaires à se fournir en produits alimentaires : Ernest.

60 chefs étoilés réunis pour la bonne cause

60 chefs étoilés ont accordé leur violon et leurs couteaux pour rassembler dans un même livre leurs recettes comme « à la maison ». Un véritable élan de solidarité dans lequel ils souhaitent partager les recettes qu’ils réalisent chez eux et des plats qu’ils préfèrent et qui sont à portée du grand public. Les fonds rassemblés seront reversés intégralement à l’association caritative Ernest qui aide les familles en difficulté en fournissant à plusieurs centres sociaux des paniers de produits de saison, en circuit court.

Recettes et anecdotes croustillantes

Comme l’explique Victoire Loup, critique culinaire de 30 ans et à l’initiative du projet : « L’idée du livre a surgi pendant le confinement, en voyant, sur les réseaux sociaux, les chefs cuisiner chez eux, explique-t-elle. Mais l’inspiration est surtout venue en pensant à ces familles qui souffraient encore plus que pendant le reste de l’année ». Chaque recette s’accompagne d’anecdotes croustillantes sur le chef en question ou sa cuisine. De quoi dévoiler un peu de l’intimité de ces grands noms de la gastronomie française.

Et pour vous la faire courte, autant vous dire qu’on apprend plein de choses ! Saviez-vous par exemple que le chef de Big Mamma Ciro Cristiano prépare les pâtes fraîches avec l’aide de sa fille… férue de pâte à modeler ? Ou encore que certains chefs ne cuisinent qu’en musique lorsque d’autres ne se séparent jamais de leur tablier préféré !

Plutôt salé ou sucré ?

Et côté cuisine si « Certaines recettes sont un peu plus compliquées que d’autres », tout le monde peut faire la majorité de celles qui sont rassemblées dedans ! Confort food, salé, sucré, assiettes légères, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets.

Et pour couronner le tout, Victoire Loup se la joue Willy Wonka puisque dans un des livres se cache un ticket d’or avec à la clé, un dîner pour deux au domicile d’un des chefs ayant contribué au livre !