En cette période de crise sanitaire, il ne semble pas opportun de signer l’ouverture de son restaurant. C’est pourtant le contre-pied que prend le dernier né du groupe Paris Society. Et sur la plus belle avenue du monde s’il vous plaît.

Un nouveau lieu signé Laurent de Gourcuff

Ambiance festive et cadre branché sont donc au rendez-vous du 52 avenue des Champs-Élysées. Et comme s’il n’était pas la peine de le préciser, le dernier né des lieux huppés de la capitale appartient au géant de l’évènementiel : Laurent de Gourcuff. Après le Castel, l’Apicius, Loulou dans les jardins du musée des Arts décoratifs ou encore Monsieur Bleu, sur la terrasse géante du palais de Tokyo voici Mun, le rooftop insolite des Champs-Élysées.

On peut dire que la Mairie de Paris ne recule plus devant les projets toujours plus extravagants du roi de le la nuit parisienne. Au rendez-vous, une clientèle de haut vol au porte-monnaie bien rempli qui réserve régulièrement dans ces lieux de la haute. Il ne manquait donc plus à Paris Society (le groupe de Laurent de Gourcuff) qu’une adresse sur la plus belle avenue du monde.

Le droit d’être au dessus de tout

C’est au numéro 52 que son nouveau restaurant a élu résidence. Après avoir revêtu son masque devenu accessoire de mode, et s’être passé les mains 2 fois au gel hydroalcoolique, nous avons le droit de monter dans l’ascenseur. Direction le rooftop de l’immeuble pour avoir le droit, le temps de quelques heures, de se croire au dessus de tout.

Et si le covid n’existait pas ?

Boudoirs de luxe, fumerie d’opium, alcôves… la décoration se veut riche, chargée, élégante et clairement dépaysante. Dans l’assiette, c’est avec le luxe et le Japon que vous dînez. Sushi de toro, partie du thon rouge la plus chère, caviar, racine de wasabi qui se râpe sur une peau de requin immaculée, rien n’est trop beau pour la clientèle de Paris Society. Et aux manettes des douceurs, le nom de Yann Couvreur se découvre à la carte. Un véritable atout pour ce restaurant dans lequel on a tout simplement l’impression que le mot covid n’existe pas.