Voyage : cinq bonnes raisons de passer le Nouvel An à Vienne  

Quitter Paris… et s’envoler pour fêter la nouvelle année en Autriche, n’est-ce pas une bonne idée ? Si vous en avez assez des soirées à courir tout Paris pour ravir l’intégralité de votre cercle d’amis, optez pour la fuite ! Destination l’Autriche et plus particulièrement Vienne, où il y fait bon passer le Nouvel An.

Raison numéro 1 : pour visiter la superbe cathédrale Saint-Étienne

De style gothique, la cathédrale Saint-Étienne de Vienne est l’un des plus beaux édifices de la ville. Au centre d’un quartier baroque chargé d’histoire, vous allez être émerveillés par sa toiture toute en mosaïque où trône l’emblème de l’Empire d’Autriche-Hongrie : l’aigle à deux têtes. Si vous choisissez de la visiter, n’hésitez pas à prendre les audioguides qui vous seront d’une grande aide pour mieux comprendre l’histoire du bâtiment et de la ville.

Raison numéro 2 : pour marcher sur les pas de Sissi l’impératrice

Plus grand palais de la ville de Vienne, la Hofburg abrite plusieurs musées incontournables de la ville : le musée Sissi, les appartements impériaux ainsi qu’une des plus belles collections d’argenteries. Le musée Sissi retrace l’histoire de la plus célèbre Impératrice d’Autriche, de sa petite enfance jusqu’à son décès tragique. Pour approfondir, n’hésitez pas non plus à vous rendre au château de Schönbrunn par la suite.

Raison numéro 3 : pour déguster un chocolat viennois chez Demel

Der Demel est l’une des plus ancienne pâtisserie et chocolaterie de Vienne. Fondée en 1786 sur la Michaelerplatz par Ludwig Dehne, l’adresse change en 1857 et atterrit au Kohlmarkt, dans le centre de Vienne. Si vous souhaitez y aller, pensez à réserver votre table et profitez d’un délicieux chocolat viennois accompagné d’un Apple Strudel qui ne vous laissera pas indifférent.

Raison numéro 4 : pour assister aux festivités du 31 décembre

Un réveillon à Vienne s’apparente à une fête de famille géante sous le signe de la bonne humeur et de la bienveillance. Dans toute la ville, vous trouverez des petits marchés de Noël ainsi qu’une immense patinoire sur la place de l’hôtel de ville. A vos patins ! Vous ne serez pas déçus. Le soir du Nouvel An, la ville se pare de mille couleurs, de chants traditionnels autrichiens, de chansons internationales et de stand de vin chaud sur le “Sentier de la St Sylvestre”. Si vous le souhaitez, vous pouvez également réserver dans un des nombreux restaurants viennois qui proposent des menus spécial « Nouvel An ». A minuit, ne manquez pas le magnifique feu d’artifice du Nouvel an au Prater et sur la place de l’hôtel de ville.

Raison numéro 5 : pour assister à la diffusion du grand concert du Nouvel An en direct

Le 1er janvier 2020, c’est sur la place de l’hôtel de ville que vous avez rendez-vous. Ne manquez pas la diffusion en direct et sur grand écran du célèbre concert du Nouvel An. Là encore, le vin chaud est de mise, accompagné d’un hot dog viennois acheté dans un des nombreux Würstelstand de la ville.