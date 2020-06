Sorties : nos idées et bons plans pour le week-end du 6 et 7 juin 

Ce week-end, les réouvertures continuent pour le plus grand plaisir des Parisiens. Voici donc quelques idées de sorties et des bons plans pour le week-end à venir.

#1 Viens, je t’emmène… au château de Versailles

Depuis le 13 mars dernier, début du confinement, le Château de Versailles s’est plongé dans un état de veille et de sommeil profond… Seulement voilà, 55 jours plus tard, le Château, ses jardins, son parc, le domaine de Trianon et le domaine de Marly ouvrent à nouveau et vous attendent de pied ferme dès ce samedi 6 juin 2020. Aucun stress, toutes les précautions sont prises et mises en place pour vous assurer une visite sécurisée. C’est donc en toute quiétude que vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce joyaux du grand siècle français.

#2 Ouverture et gratuité du Musée de la Monnaie de Paris tout le mois de juin

Pour fêter la réouverture et le déconfinement, le musée de la Monnaie de Paris vous offre la possibilité de découvrir ses trésors cachés de manière totalement gratuite pendant tout le mois de juin. Attention, la réservation est obligatoire pour profiter de ce musée si riche et souvent trop méconnu.

#3 Vive le jardin des plantes

Les enfants qui n’ont pas repris l’école vont avoir de quoi s’occuper (et les parents aussi). En effet, le jardin des plantes rouvre ses portes à partir du vendredi 5 juin 2020. Le reste des installations prévoit une réouverture progressive. Ainsi, la Ménagerie ouvrira dès le 8 juin et les galeries du Museum (Grande Galerie de l’Évolution, Galerie de paléontologique, Galerie de Minéralogie) ainsi que les Grandes Serres du jardin des plantes prévoient une ouverture pour le 25 juin prochain.

#4 Confinés mais heureux : se souvenir

Dans l’optique de ne pas oublier cette période si particulière de confinement que nous venons de vivre, la Happy Gallery a décidé d’accueillir l’artiste Ludovilk Myers “ILK” du 3 au 21 juin 2020 prochain pour une exposition particulière sur le thème… du confinement ! L’objectif étant de se souvenir et de retracer toutes les choses agréables que nous avons pu faire durant cette période. Moments passés à jouer avec ses enfants, musique, lecture, Animal Crossing… autant d’oeuvres que d’anecdote pour ne pas oublier.