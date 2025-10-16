Robotique : Tesla Optimus joue à Bruce Lee 

Alors qu’on lui demande simplement d’effectuer des tâches quotidiennes, comme transporter des colis, Tesla Optimus s’adonne aux arts martiaux. Le robot humanoïde d’Elon Musk a fait une démonstration de « kung-fu » lors d’un événement cinématographique. Cela ne suffira pas à convaincre les industriels qui ont besoin d’un automate pouvant travailler en usine.

Optimus veut-il montrer au monde entier qu’il peut combattre aussi bien que Bruce Lee et Jet Lee ? Le robot bipède de Tesla a offert une démonstration de ses capacités en kung-fu (si on peut l’appeler ainsi). C’était le lundi 6 octobre à Los Angeles, à l’occasion de l’avant-première mondiale du film Tron : Ares.

Optimus face à Jared Leto

Dans une courte séquence diffusée sur X (Twitter), on peut voir une version repeinte d’Optimus en noir avec des lignes rouges, rappelant le costume porté par Jared Leto dans le film Tron : Ares. Le robot humanoïde fait face à l’acteur, lance des coups de pieds et de poings plutôt timides. Il semblait se battre tout seul car Jared Leto, qui se trouvait en face de lui et était censé répondre, est resté de marbre. L’acteur s’est contenté d’une simple pose vers la fin de la séquence, après quoi le robot a reculé. Tout à l’air d’un scénario.

Tesla Optimus apprend le Kung Fu

Cette nouvelle démonstration témoigne toutefois d’une meilleure fluidité de mouvement, mais rien ne prédit que le robot agit en toute autonomie. La vidéo fait suite à une autre publiée quelques jours plus tôt sur X par Elon Musk lui-même, avec la description « Tesla Optimus apprend le Kung Fu ». Dans cette séquence, le robot fait face à un homme, et cette fois il semble bien y avoir une interaction entre les deux protagonistes. L’humain répond à Optimus par un enchaînement martial. Cependant, il prenait soin de ne jamais mettre l’automate en difficulté.

Une amélioration dans la fluidité et la rapidité des mouvements

Ce clip de démonstration révèle des améliorations notables dans l’équilibre et la capacité de récupération d’Optimus. Par exemple, lorsque le partenaire humain le pousse, il ajuste son poids et effectue même un léger saut pour éviter de tomber. On perçoit également des progrès dans le jeu de jambes par rapport aux « chorégraphies » antérieures. Par ailleurs, il y a une amélioration dans la fluidité et la rapidité des mouvements, contrairement aux vidéos précédentes qui étaient accélérées pour compenser la lenteur d’Optimus. Seul bémol, les mains et les doigts du robot ne semblent pas encore opérationnels. C’est le mal général des robots humanoïdes.

Le robot contrôlé à distance par un opérateur humain ?

Si la plupart des internautes ont l’impression que Optimus est commandé à distance par un opérateur humain, Elon Musk assure que son robot fonctionne de façon autonome, par imitation, grâce à son intelligence artificielle (Grok). Le patron de Tesla ne précise pas cependant s’il s’agit d’une chorégraphie apprise par cœur, ou si le robot réagit en fonction des mouvements de son partenaire humain.

Optimus va représenter 80% de la valeur de Tesla à l’avenir

Elon Musk devrait continuer d’améliorer son robot humanoïde, en repensant notamment ses mains pour atteindre la dextérité de celles des humains. Le PDG de Space X et X (ex-Twitter) mise plus que jamais sur Optimus face à la chute brutale des ventes de véhicules électriques de Tesla. Selon l’entrepreneur américain, l’automate pourrait à l’avenir représenter 80 % de la valeur du groupe. Le milliardaire d’origine sud-africaine ambitionne de produire environ 5 000 robots Optimus en 2025 pour une utilisation interne dans les usines de Tesla. D’ici à 2030, il prévoit un million d’unités par an à destination des industriels et logisticiens.