Des résolutions pour 2020 !

Selon un baromètre de l’Institut de sondages Odoxa, faire du sport serait la bonne résolution préférée des Français pour 2020 ! Et vous ? Quelles sont les vôtres ?

A quelques heures du passage à 2020, il est temps de dire au revoir à l’année forte en émotions qui vient de s’écouler et de tendre les bras à la nouvelle, pleine de promesses ! Le moment des bonnes résolutions est donc arrivé.

A cette occasion, l’Institut de sondages Odoxa a sorti un baromètre « Carnet de santé », réalisé par la MNH (Mutuelle nationale des hospitaliers). Selon le rapport, la résolution préférée des Français, en matière de santé, serait de faire du sport, puisque 42% des personnes sondées l’ont placée en premier. Après quoi vient l’envie de perdre du poids, avec 32% des sondés.

L’apparence physique et le bien-être semblent être toujours les priorités des Français et des Françaises en terme de santé, alors que le taux de maladies liées à la mal-bouffe et l’obésité sont en constante augmentation, notamment chez les adolescents.

Le sommeil

A la troisième position du classement, avec 30% des sondés, les Français placent leur besoin de dormir davantage. En France, aujourd’hui, le temps moyen de sommeil quotidien est pour la première fois passée sous la barre des sept heures. Un manque de sommeil croissant, dû essentiellement à Internet (binge-watching de séries, jeux en ligne, etc.).

Les autres bonnes résolutions

12% des sondés espèrent encore pouvoir arrêter de fumer au 1er janvier 2020. Peut être parce qu’ils ont conscience de l’impact que cette addiction a sur la santé, ou peut-être parce que la loi va encore augmenter le prix du tabac En effet, dès demain, certaines marques verront leur prix augmenter et le ministère de la Santé a pour ambition d’atteindre le prix de 10 euros, afin de réduire davantage le nombre de fumeurs. En France, 75 000 personnes sont décédées à cause du tabagisme (première cause de mort évitable), soit un décès sur huit.

L’arrêt de consommation d’alcool, un autre type d’addiction, responsable de la mort de 41 000 personnes par an, fait partie des bonnes résolutions pour 7% des Français interrogés. 22% des sondés ont par ailleurs révélés ne pas avoir pris de bonnes résolutions liées à leur santé.

En revanche, exit la santé, les priorités des Français reste le développement personnel : prendre confiance en soi et travailler sur leur comportement, passer davantage de temps auprès des leurs et mieux gérer leurs dépenses.

Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2020 ?