Près de 20 heures d’histoires ont été écrites par des spécialistes du sommeil pour réaliser ce bandeau-casque nouvelle technologie qui devrait permettre aux insomniaques de retrouver rapidement un sommeil réparateur. Explications.

Après Dodow… Hoomband !

C’est la société Livlab qui est à l’origine de ce nouveau bijou de technologie. Souvenez-vous, à Noël dernier, c’est cette même entreprise qui sortait le fameux module d’endormissement Dodow que tout le monde s’était arraché. Cette année, Livlab sort une nouvelle solution : Hoomband. Avec Dodow, il fallait guetter la lumière bleue au plafond. Avec Hoomband, le principe est autre, mais toujours aussi simple : on écoute des histoires.

Seulement voilà, pas n’importes quelles histoires, et pas n’importe comment. Souple et confortable, Hoomband est un bandeau que vous pouvez même vous mettre sur les yeux et qui dissimule deux haut-parleurs. Bien plus pratique et agréable que des écouteurs intra-auriculaires, il ne dérangera donc pas non plus la personne qui dort à côté de vous (s’il y en a une).

Une approche professionnelle et scientifique

En ce qui concerne les histoires, l’approche de Livlab se veut professionnelle et scientifique. Les textes élaborés sont découpés en quatre phases : une introduction classique pour planter le décor et donner envie à l’auditeur de continuer. Si vous écoutez bien, vous remarquerez également en fond une nappe sonore à peine audible, à une fréquence à 432 Hz. Il s’agit d’une fréquence binaurale censée atténuer le stress et l’anxiété. Vient ensuite la mise en condition à travers la méthode « trans hypnotique ». Souvent utilisée en hypnose, elle permet d’aboutir à une modification de la conscience en dehors de l’état de veille ou de sommeil. Puis c’est la technique du Fluff (remplissage verbal en hypnose) qui arrive et qui correspond à un discours «artistiquement flou». L’objectif étant de donner un cadre à l’auditeur en lui suggérant des images, des éléments qui l’entourent, sans pour autant rentrer dans des détails, afin que ce dernier puisse lui-même «combler les trous» du récit. Enfin, le sommeil arrive, moment tant attendu ou la personne peut lâcher prise. On cherche à l’apaiser et à le guider vers l’endormissement. L’histoire se termine et vous êtes sensé… dormir.

Plus besoin de compter les moutons pour trouver le sommeil

Inutile de chercher à vous souvenir de l’histoire le lendemain matin, elles ne sont que des prétextes pour vous aider à dormir. Bien évidemment, vous pouvez choisir le thème de votre histoire à travers différents intitulés, mais le résultat devrait être le même. Alors, avis aux insomniaques à la recherche de nouvelles méthodes d’endormissement… Hoomband vous attend !