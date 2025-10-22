À partir du 31 décembre 2025, les chaînes MTV, pionnières des clips musicaux, cesseront d’émettre en Europe et ailleurs dans le monde. Seule la chaîne principale restera à l’antenne, pour diffuser principalement des émissions de téléréalité. Paramount, propriétaire du groupe, dit chercher à faire des économies, face à la concurrence féroce des plateformes de streaming.

C’est la fin d’une époque. À partir du 31 décembre prochain, les chaînes musicales de MTV (MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV et MTV Live) vont cesser d’émettre en Europe (France, Allemagne, Autriche, etc.), mais aussi en Australie, au Royaume-Uni ou encore au Brésil. C’est l’information donnée par la BBC en fin de semaine dernière. Le média britannique précise que seule la chaîne principale MTV HD restera à l’antenne, mais pour diffuser principalement des émissions de téléréalité.

Paramount Global veut faire des économies

Cette décision d’interrompre les chaînes MTV s’inscrirait dans le cadre des mesures de réduction des coûts prises par Paramount Global, qui fusionnera avec Skydance Media d’ici la fin d’année. Le groupe propriétaire chercherait à faire plus de 400 000 euros d’économies, alors que MTV fait face à la concurrence féroce de réseaux sociaux ou de plateformes de streaming comme YouTube, Deezer, Spotify et TikTok. En septembre dernier, déjà, Paramount avait annoncé baisser de 15 % ses effectifs aux États-Unis et vouloir économiser au moins 500 millions de dollars d’économie sur un an.

MTV a bouleversé la façon de consommer la musique

Lancée le 1er août 1981 aux États-Unis avec le clip prophétique « Video Killed the Radio Star » des Buggles, MTV a bouleversé la manière de consommer la musique, en sortant les chansons des ondes radiophoniques pour les mettre en images. La chaîne a été lancée en Europe en 1987 (en 1988 en France), puis au Japon et en URSS, avant de gagner le monde entier. Elle a transformé le clip en œuvre d’art et influencé des générations entières, même en matière de mode et de politique. Vers la fin de la guerre froide, l’ex-dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev aurait confié au patron de MTV que « leur musique a fait plus que des missiles » à ce moment, reconnaissant ainsi l’impact de la culture US sur la jeunesse du bloc soviétique, dans la chute du mur de Berlin et la fin de l’URSS.

MTV victime de l’essor de Spotify et TikTok

MTV a été la première chaîne à diffuser des clips de Michael Jackson, dont Thriller, de Britney Spears, Nirvana, Daft Punk, Oasis, Lauryn Hill, Alanis Morissette, Mariah Carey, entre autres stars planétaires. Le groupe de médias a également créé des émissions très populaires comme Pimp My Ride ou Jackass. Malheureusement, à partir des années 2000, ses audiences vont peu à peu décliner. Avec l’apparition des réseaux sociaux, il n’y a plus besoin de passer par la télévision (et sa sélection) pour gagner en visibilité ou écouter de la musique.

Les vidéos peuvent être directement mises en ligne et rester accessibles à tout moment pour les mélomanes. Youtube a porté le premier coup à MTV en 2005, puis Spotify a appuyé là-dessus en 2006. La plateforme suédoise de streaming a complètement bousculé le marché de la musique. Deezer est ensuite apparue en 2007 pour confirmer le changement, avant que Tiktok ne donne le coup de grâce en 2016 avec ces courts clips.

Le numérique a pris le dessus sur la télévision

« Je sais qu’on fait ça (regarder des clips) en ligne, chacun dans sa petite bulle, mais c’est sur MTV que tout a commencé », a d’emblée rappelé l’ancienne présentatrice de MTV, Simone Angel. Puis d’ajouter : « MTV Europe a été le précurseur d’Internet. À l’époque, nous étions la chaîne de télévision la plus diffusée au monde ». Mais les temps ont bien changé, le numérique a pris le dessus sur la télévision. Pour la jeune génération, davantage portée sur le smartphone que sur la TV, il est plus aisé d’écouter de la musique sur les plateformes de streaming et de regarder de courts extraits, du type Tiktok. Pour les anciens (trentenaires et quarantenaires), ce n’est pas si évident.