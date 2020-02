Pourquoi un smartphone annulé est la star de Fast & Furious 9 ?

Le plus grand fail des placements de produit de 2020 est, sans conteste possible, attribué à RED pour son smartphone Hydrogene One : le téléphone est au centre du très attendu Fast & Furious 9, mais sa production a été arrêtée depuis 3 mois, et personne ne peut donc l’acheter !

Fast & Furious 9 sortira le 20 mai 2020 en France. Pour les fans de la série, il marque à la fois le retour aux commandes de Justin Lin (réalisateur des épisodes 3 à 6) et une claire scission de la franchise en deux séries : les personnages de Dwayne Johnson et Jason Statham ayant eu droit à leur film dérivé (Fast & Furious : Hobbs and Shaw), ils n’apparaissent pas dans cet opus.

Hydrogen One, le smartphone de la démesure, rêvé par RED

Mais les suiveurs des nouvelles technologies s’intéresseront au film pour une étrange curiosité. En effet, les personnages y utilisent un étonnant smartphone, avec un énorme cercle rouge au dos, massif et doté d’une foule de petits accessoires qui lui donne un air de gadget de James Bond. La majorité des spectateurs risque de penser qu’il s’agit d’un téléphone créé pour le film.

Il n’est rien. Ce smartphone est tout simplement le placement de produit le plus raté de l’année 2020. Et l’un des plus ratés de l’histoire. Il s’agit de l’Hydrogen One, un téléphone lancé par la marque RED fin 2018. Vous n’en avez jamais entendu parler ? C’est normal.

Retour en arrière. RED est une marque qui s’est fait connaître en développant des caméras numériques pour le cinéma, robustes et de bonne facture, mais moins chères que les meilleures caméras professionnelles, comme l’Alexa d’Arri.

Un échec complet, malgré un placement dans Fast & Furious 9 !

Mais le constructeur a décidé, contre toute logique, de se lancer dans le monde des téléphones, sans aucun expérience. Son idée : proposer un modèle haut de gamme, indestructible, pouvant servir de caméra d’appoint à un professionnel, avec une foule d’accessoire et un écran holographique. L’Hydrogen One, présenté en 2017. Mais des retards de fabrication font qu’à sa sortie, en 2018, il semble déjà d’un autre âge.

Il ne convainc vraiment pas. Mais RED continue d’y croire. Le constructeur annonce la sortie prochaine d’un Hydrogen Two, plus dans les standards de 2019. RED noue dans la foulée un partenariat avec Fast & Furious 9, dont le tournage a eu lieu à l’été 2019. L’Hydrogen One devient donc une guest star remarqué du film.

Sauf que, peu de temps après, RED se rend à l’évidence : la marque se fourvoie à vouloir construire des téléphones. Le 25 octobre 2019, la gamme Hydrogen est définitivement annulée. Mais le film est déjà dans la boite. Et le placement de produit devient ainsi anachronique avant même la sortie du film. Fast & Furious 9 risque donc d’être la seule trace durable que laissera l’Hydrogen One…