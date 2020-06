Seasonly : la success story aux Galeries Lafayette 

La marque fondée par Fany Péchiodat, l’une des fondatrices de My Little Paris n’en finit plus de faire parler d’elle. Après avoir ouvert son studio de soins dans le 2e arrondissement de Paris, elle s’apprête à s’installer au deuxième étage des célèbres Galeries Lafayette Haussmann.

Des formulations simples et naturelles

Des formules simples, des ingrédients naturels et une charte éthique qui se veut irréprochable. Voici le secret de cette nouvelle marque de cosmétiques qui donne envie au Tout-Paris. Sa fondatrice Fany Péchiodat affiche clairement son envie de transparence quant à la composition de ses produits et aux formulations utilisées. La gamme de soins présentée par Seasonly propose des sérums, des huiles et des gelées nettoyantes pour prendre soin de votre peau et de votre santé. Une « no list » a même été créée dans ce sens et regroupe tous les ingrédients controversés qui sont supprimés des produits.

Seasonly s’invite au Beauty Lab des Galeries Lafayette

À partir de cet été, vous pouvez désormais retrouver les produits Seasonly dans le beauty lab des Galeries Lafayette. Situé au deuxième étage de l’établissement, il s’ancre dans la lignée du label Go for Good lancé par le grand magasin. L’objectif : valoriser des produits qui engendrent un impact moindre sur l’environnement tout en soutenant la production locale. Vous pourrez y retrouver en exclusivité un soin Flash Gym qui permet de s’offrir une pause bien-être en 15 minutes top chrono !

Et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez également vous rendre dans le studio de Seasonly, où des cabines-bulles 100% détente et bien-être vous attendent. Des soins et massages sont proposés, allant de 15 à 60 minutes pour offrir à votre peau un véritable rafraîchissement.