C’est Noël : à vos pull moches !

Tradition anglo-saxonne, le port du pull de Noël moche s’est largement implanté en France et prend une tournure très sérieuse depuis quelques années. Originellement, la tradition british veut que le troisième vendredi du mois de décembre, le pull le plus moche aux couleurs de Noël sorte de nos placards. Mais pourquoi se faire plaisir une seule fois dans le mois… ?

On a tous en tête cette scène mythique du film Bridget Jones, où l’héroïne rencontre Mark Darcy lors d’une fête de Noël chez ses parents. Il porte un pull en grosse laine avec un cerf au nez rouge cousu sur le ventre, et Bridget ne manque pas de souligner la laideur de l’habit !

Ce pull moche que porte Mark Darcy, est en fait le traditionnel vêtement so british, qu’il faudrait porter, selon la légende, le troisième vendredi du mois de décembre. Mais voilà : la tradition a tant plu, notamment en France, qu’il n’est pas rare de croiser ce genre de pull dans nos rues, à l’arrivée des fêtes de fin d’année.

Du kitch absolu…

Cette année, la journée du pull moche se tiendra le 20 décembre 2019, mais si vous ne pouvez pas tenir jusque là, n’hésitez pas à commencer plus tôt ! Vous pourrez étinceler de mille feux aux couleurs rouges, vertes et blanches, aux effigies du Père Noël, d’un bonhomme de neige, d’un reine ou d’un sapin lumineux !

Sortez de vos armoires vos accessoires en tricot, laine ou cachemire et customisez-les ! Plus c’est original et moche, mieux c’est ! Imaginez : vous pouvez par exemple introduire un système lumineux en place du nez rouge de votre Père Noël. Ou rajouter de vraies boules sur votre sapin tricoté.. Plus votre pull est laid, plus vous êtes sûr-e d’en mettre plein la vue !

…aux Championnats du monde !

Depuis quelques années les concours se popularisent un peu partout en France. Il y a quelques années, c’était l’illustratrice Pénélope Bagieu, qui organisait à Paris la soirée du pull le plus moche. Aujourd’hui, des dizaines de concours sont organisés au plus grand bonheur des amoureux de Noël.

Plusieurs catégories sont souvent établies : enfant, duo/couple, famille, solo, groupe, etc. Cette année, c’est Tristan Bares, un Aveyronnais, qui a remporté le championnat mondial parmi 350 candidats. Il portait fièrement un pull très kitch, hommage au personnage de Dumbo de Disney. « C’était vraiment un délire entre amis et je n’imaginais pas faire une telle sensation », a-t-il confié à nos confrères de La Dépêche.

Pour rendre ce mois de décembre plus loufoque encore, vraiment, lâchez-vous sur les pull moches !